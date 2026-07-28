Cerignola, spara al dipendente del figlio: 87enne sceglie il rito abbreviato

Ha scelto il rito abbreviato Giuseppe Quarticelli, 87 anni, il pensionato di Cerignola accusato del ferimento a colpi di pistola di Michele Albanese, dipendente della farmacia agricola “Agrifarma Sud” gestita dal figlio dell’imputato.

L’episodio risale alla mattina del 9 febbraio 2026, quando nel piazzale dell’azienda di viale Usa a Cerignola l’anziano avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro il lavoratore, al culmine di un sospetto, rivelatosi infondato, riguardo a un presunto furto di merce all’interno dell’attività.

Quarticelli, attualmente agli arresti domiciliari, è accusato di tentato omicidio e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Albanese sarebbe stato raggiunto dai proiettili a distanza ravvicinata, riportando ferite all’inguine e alle braccia. Soccorso immediatamente, venne trasferito in ospedale inizialmente in prognosi riservata.

Dopo l’aggressione, l’87enne si sarebbe allontanato a bordo della propria automobile, raggiungendo l’abitazione di un parente in una casa disabitata, senza però spiegare quanto accaduto. Successivamente, dopo una trattativa con i carabinieri, decise di aprire la porta e consegnarsi ai militari. Nell’appartamento venne recuperata la pistola ritenuta l’arma del delitto, una Franchi/Llama calibro 7.65, insieme a circa quindici munizioni.

Durante l’interrogatorio di garanzia, il pensionato sarebbe apparso in stato confusionale. Il gip, nel convalidare l’arresto e disporre la permanenza ai domiciliari, aveva evidenziato alcune difficoltà nelle risposte fornite dall’indagato.

La Procura di Foggia, con il pm Vincenzo Bafundi, aveva ottenuto il giudizio immediato davanti alla sezione collegiale del Tribunale di Foggia, con udienza fissata per il 9 settembre. La difesa, rappresentata dall’avvocata Carmela Caputo, ha però optato per il rito abbreviato: in caso di eventuale condanna, il procedimento prevede la riduzione di un terzo della pena.

Gli atti dell’inchiesta comprendono anche una consulenza psichiatrica richiesta dalla difesa e disposta dalla Procura per valutare le condizioni mentali dell’imputato al momento dei fatti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, a ricostruire la dinamica sarebbero state decisive le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza dell’attività. Il filmato avrebbe documentato l’arrivo di Quarticelli, la chiamata rivolta ad Albanese nel piazzale e l’esplosione di tre colpi di pistola prima dell’allontanamento in auto.

Il procedimento proseguirà ora davanti al giudice dell’udienza preliminare, che dovrà fissare la data del rito abbreviato.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it