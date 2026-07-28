Nuovo intervento del Comune di Cerignola contro l’abusivismo edilizio. Il Settore Urbanistica ed Edilizia ha disposto l’immediata sospensione dei lavori in un’area agricola della città dopo avere accertato la realizzazione di numerosi manufatti privi di qualsiasi titolo autorizzativo. Il provvedimento rappresenta il primo passo del procedimento amministrativo che potrebbe condurre all’applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico dell’edilizia e agli eventuali successivi provvedimenti di demolizione.

L’ordinanza arriva al termine di un’attività istruttoria avviata in seguito a una segnalazione della Polizia Locale, cui hanno fatto seguito ulteriori verifiche tecniche eseguite dal personale comunale nei giorni scorsi. Durante i sopralluoghi sono state riscontrate opere edilizie realizzate in assenza dei necessari permessi su terreni, in parte riconducibili a un proprietario e in parte a un altro confinante.

Nel dettaglio, gli accertamenti hanno consentito di individuare una serie di costruzioni abusive. Tra queste figurano un lungo fabbricato al piano terra, suddiviso in otto locali e realizzato con muratura e copertura in pannelli coibentati, un ulteriore edificio di circa trenta metri quadrati, un terzo manufatto ancora incompleto, un locale con tettoia annessa, un’altra costruzione addossata alla stessa copertura e due piccoli vani destinati a servizi igienici. Tutte opere che, secondo il Comune, risultano prive dei prescritti titoli edilizi.

La vicenda assume particolare rilievo anche sotto il profilo urbanistico e paesaggistico. Le strutture, infatti, insistono in una zona classificata dal Piano regolatore generale come area agricola, mentre una parte degli interventi ricade anche all’interno della fascia di tutela prevista dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nell’ambito della rete dei tratturi storici. Una circostanza che comporta ulteriori vincoli e una disciplina ancora più rigorosa rispetto all’ordinaria normativa edilizia.

Richiamando il Decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, il dirigente del Settore Urbanistica evidenzia come gli interventi siano stati realizzati senza alcun titolo abilitativo e dispone quindi la sospensione immediata di ogni attività edilizia. L’ordinanza precisa che il provvedimento è adottato in via cautelare e lascia impregiudicati gli ulteriori sviluppi amministrativi e penali che potranno derivare dall’accertamento delle violazioni.

Il Comune ha inoltre trasmesso la documentazione alla Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica – e, attraverso la Polizia Locale, anche alla Procura della Repubblica, oltre agli altri uffici comunali interessati. L’obiettivo è consentire a ciascuna amministrazione competente di svolgere le verifiche previste dalla normativa vigente.

A cura di Giovanna Tambo.