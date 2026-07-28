FOGGIA – Il Teatro comunale Umberto Giordano aprirà le proprie porte a un nuovo appuntamento di solidarietà. L’amministrazione comunale ha autorizzato la concessione, a titolo oneroso, della storica struttura cittadina alla Fondazione Alberto Cavallo E.T.S. per l’organizzazione di un evento musicale benefico in programma il prossimo 19 dicembre, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a un reparto degli Ospedali Riuniti di Foggia, che sarà individuato nelle prossime settimane.

La decisione è contenuta nella determinazione dirigenziale dell’Area Cultura e Partecipate con la quale il Comune accoglie la richiesta avanzata dalla Fondazione, presieduta dal dottor Francesco Borghese. L’associazione aveva chiesto la disponibilità del teatro per l’intera giornata del 19 dicembre, prevedendo l’accesso alla struttura dalle 14 per consentire l’allestimento del palco, le prove tecniche e l’organizzazione dell’evento, mentre l’inizio dello spettacolo è fissato alle ore 21.

L’autorizzazione arriva però nel rispetto del regolamento comunale che disciplina l’utilizzo temporaneo dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente. Per questo motivo la concessione non sarà gratuita ma subordinata al pagamento della tariffa prevista per l’utilizzo del Teatro Giordano. La Fondazione dovrà versare 1.200 euro, importo stabilito dalle tariffe comunali in vigore per il 2026, almeno una settimana prima dello svolgimento della manifestazione. Le somme saranno incamerate dal Comune tra i proventi derivanti dall’utilizzo del teatro.

Il provvedimento chiarisce inoltre che tutti gli oneri organizzativi resteranno interamente a carico dei promotori. Sarà infatti la Fondazione Alberto Cavallo a sostenere le spese relative ai servizi audio e luci, ai diritti SIAE, alla promozione dell’iniziativa, alla stampa del materiale pubblicitario, alle eventuali affissioni, ai servizi di accoglienza, alle coperture assicurative, ai compensi degli artisti e a qualsiasi altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’evento. Anche eventuali danni arrecati durante la manifestazione non ricadranno sull’amministrazione comunale, che viene espressamente sollevata da responsabilità nei confronti di terzi.

Prima del concerto, gli organizzatori dovranno trasmettere agli uffici comunali la ricevuta del pagamento del canone, i dati fiscali della Fondazione e tutti i recapiti richiesti dall’ente, così da completare l’iter amministrativo previsto per l’utilizzo della struttura.

L’iniziativa rappresenta un nuovo appuntamento che coniuga cultura e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della città. Il Teatro Giordano, infatti, continua a essere utilizzato non solo per la programmazione artistica istituzionale, ma anche per ospitare manifestazioni promosse da enti e associazioni che perseguono finalità sociali e benefiche, nel rispetto delle regole fissate dal regolamento comunale. La raccolta fondi prevista durante la serata sarà destinata a sostenere l’attività di un reparto degli Ospedali Riuniti di Foggia, anche se il documento precisa che la destinazione definitiva delle risorse è ancora in fase di definizione.

A cura di Giovanna Tambo.