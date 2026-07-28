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VICO DEL GARGANO Daniela Lucangeli ospite ad ‘Agorà’ a Vico del Gargano

La rassegna culturale “Agorà” porta a Vico del Gargano una delle figure più autorevoli nel panorama italiano dell’educazione

Daniela Lucangeli

Daniela Lucangeli ospite ad 'Agorà' a Vico del Gargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

La rassegna culturale “Agorà” porta a Vico del Gargano una delle figure più autorevoli nel panorama italiano dell’educazione. Giovedì 30 luglio, alle ore 21.30 in Piazza San Domenico, sarà protagonista la professoressa Daniela Lucangeli con l’incontro dal titolo “Educare in tempo di tempesta”, dedicato al rapporto tra educazione, emozioni e crescita delle nuove generazioni.

L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti della rassegna, che continua a consolidarsi come spazio di confronto culturale nel territorio. La presenza della docente e studiosa offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire le sfide educative contemporanee e il ruolo delle relazioni nella formazione dei giovani.

Daniela Lucangeli, professoressa ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova, è una delle voci più riconosciute in Italia nel campo della ricerca educativa. Scienziata, autrice di numerosi studi e divulgatrice, ha fondato e presiede Mind4Children, spin-off dell’Università di Padova dedicato alla valorizzazione del potenziale umano. È inoltre presidente nazionale del CNIS – Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati e ideatrice del modello scolastico B612.

Le sue ricerche hanno contribuito a mettere al centro dei processi di apprendimento il ruolo delle emozioni, dell’ascolto e della relazione educativa, creando un collegamento diretto tra il mondo accademico e la quotidianità di insegnanti, studenti e famiglie.

L’incontro di Vico del Gargano sarà quindi un’occasione per riflettere su cura educativa, inclusione, crescita personale e costruzione di comunità più consapevoli, attraverso il contributo di una delle principali esperte italiane del settore.

Il sindaco di Vico del Gargano, Raffaele Sciscio, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Accogliere a Vico del Gargano una personalità del calibro della professoressa Daniela Lucangeli è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. La rassegna “Agorà” continua a crescere e a proporre appuntamenti capaci di unire qualità, attualità e partecipazione, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire nella cultura come strumento di crescita e valorizzazione del territorio».

«L’educazione è una responsabilità collettiva e ascoltare una delle massime esperte italiane su questi temi rappresenta un’opportunità importante per cittadini, famiglie e giovani», aggiunge il primo cittadino.

Per l’assessore alla Cultura Rita Selvaggio, curatrice della rassegna, la presenza di Lucangeli rappresenta un nuovo importante riconoscimento per il percorso intrapreso da “Agorà”.

«La presenza della professoressa Daniela Lucangeli rappresenta un momento di particolare prestigio per “Agorà” e conferma la bontà di un percorso culturale costruito con passione e visione. In questi anni la rassegna è cresciuta fino a diventare una realtà consolidata e riconosciuta a livello provinciale e regionale, capace di portare a Vico del Gargano protagonisti di primo piano del mondo della cultura, della ricerca e del pensiero contemporaneo», dichiara Selvaggio.

«Investire nella cultura significa investire nelle persone, nella formazione e nel futuro delle nostre comunità. L’incontro con Daniela Lucangeli rappresenta proprio questo: la possibilità di portare a Vico del Gargano contenuti, idee e riflessioni capaci di lasciare un segno», conclude l’assessore.

La serata sarà arricchita anche dall’accompagnamento musicale del Maestro Francesco Mastromatteo e di Angela Virgilio, che uniranno musica ed emozione al momento di approfondimento culturale.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 luglio alle ore 21.30 in Piazza San Domenico a Vico del Gargano. L’ingresso sarà gratuito.

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