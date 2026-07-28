Estate a Orsara: dal 31 luglio al 5 settembre spettacoli, cultura e tradizioni

Dal 31 luglio al 5 settembre Orsara di Puglia si trasforma in un grande palcoscenico, con un calendario ricco di appuntamenti che vedrà protagonisti associazioni, artisti, musicisti, attori, sportivi e volontari del territorio. L’edizione 2026 dell’E-state a Orsara punta infatti a valorizzare i talenti locali attraverso un programma che spazia tra arte, teatro, musica, libri, sport, enogastronomia e storia.

Tra gli eventi più attesi figurano il Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci di Calatrava, la 39ª GEO – Festa del Vino, il Wild Fest, l’Open Night e il Karaoke Night Festival, appuntamenti ormai consolidati che ogni anno richiamano numerosi visitatori.

L’inaugurazione del cartellone è fissata per venerdì 31 luglio con il concerto dei Martino’s Music Family in Largo San Michele. Il 2 agosto sarà invece dedicato all’arte e al teatro, con l’apertura della mostra “Costellazioni di Colore” dell’artista Donatella Loffredo e lo spettacolo teatrale “Animale” di Sante Di Lana in Piazza Municipio.

Uno dei momenti più significativi dell’estate orsaresi sarà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Andreas Lüthi, pittore e performer svizzero che ha finanziato e realizzato il MACAL, Museo di Arte Contemporanea, nato negli spazi dell’ex carcere del paese. L’iniziativa sarà accompagnata da un convegno dedicato all’arte e, nei giorni successivi, dall’evento poetico “La poesia si fa luce”, dedicato alle opere di Michele Di Domenico.

Il programma musicale proseguirà con il concerto di Nino l’Angelo, tributo a Nino D’Angelo, seguito dall’esibizione della Turbo Live Band e dall’ottava edizione del Wild Fest, che animerà il Parco San Mauro con musica e sonorità elettroniche. Nella stessa serata spazio anche alla Boomer Pop Band.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla cultura e alle famiglie. Il professor Rocco Dedda presenterà il volume “La matematica in tasca”, mentre il Centro Studi Danza Mescia porterà in scena lo spettacolo “La bella addormentata, un sogno in piazza”. In calendario anche la quinta Festa della Pannocchia, rappresentazioni teatrali, la consegna delle borse di studio, la manifestazione “Sapore d’estate”, degustazioni con la Verticale di vini, tornei di biliardino e iniziative organizzate dall’Osservatorio Astronomico.

Grande attesa anche per il Karaoke Night Festival, in programma il 12 agosto, mentre il 14 agosto saranno protagonisti la presentazione di una nuova pubblicazione dedicata alla storia di Orsara, l’Open Night e il Silent Disco, che animeranno il centro cittadino fino a notte inoltrata.

Il 15 agosto si festeggerà il Ferragosto con la Festa del Sole e, in serata, con un concerto tributo ai Nomadi. Nei giorni successivi il calendario proporrà cinema all’aperto, yoga, musica dal vivo e numerose attività ricreative.

Uno degli appuntamenti simbolo dell’estate sarà il Corteo Storico dei Cavalieri e Monaci di Calatrava, previsto per il 19 agosto, con la tradizionale sfilata che attraverserà il centro storico riportando in vita la storia medievale del borgo. Seguiranno serate di ballo, il concerto dell’Orchestra del Sud con un omaggio a Pino Daniele, la Merenda nell’Uliveta e, come evento conclusivo, la 39ª GEO – Festa del Vino, in programma il 5 settembre, riconosciuta come la festa del vino più longeva della Puglia.

Con un programma costruito quasi interamente grazie all’impegno delle realtà locali, Orsara di Puglia si prepara a vivere un’estate all’insegna della partecipazione, della cultura e della valorizzazione delle proprie tradizioni, coinvolgendo cittadini e visitatori in oltre un mese di eventi.