Festa patronale di Cerignola, ospite il procuratore antimafia Roberto Rossi

Cerignola accoglierà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari e Capo della Direzione Distrettuale Antimafia, Roberto Rossi, in occasione delle celebrazioni dedicate a Maria Santissima di Ripalta. L’appuntamento è fissato per giovedì 2 settembre alle ore 19.30 in Piazza Matteotti, presso il Teatro Mercadante, con un incontro pubblico dedicato ai temi della legalità, della sicurezza e del riscatto sociale.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Deputazione Feste Patronali Maria SS.ma di Ripalta – ETS e rappresenta uno degli eventi più significativi del programma civile della festa patronale 2026, unendo il valore della tradizione religiosa a un momento di approfondimento sulle principali sfide che interessano il territorio.

A moderare il confronto sarà Roberto De Candia, fondatore di Architetture Culturali. Dopo i saluti istituzionali, il dibattito affronterà argomenti di grande rilevanza come il contrasto alla criminalità organizzata, la tutela delle imprese oneste, la promozione della cultura della legalità e il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una comunità più consapevole.

La presenza del Procuratore Roberto Rossi assume un particolare significato per Cerignola, città impegnata da anni nel confronto con problematiche legate alla sicurezza e alla lotta ai fenomeni criminali. La partecipazione del magistrato rappresenta un segnale di attenzione da parte delle istituzioni verso un territorio che punta sul rafforzamento della legalità e sulla crescita sociale.

Il presidente della Deputazione Feste Patronali, Francesco De Cosmo, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Abbiamo voluto fortemente questo incontro perché crediamo che una festa patronale debba essere non solo un momento di fede, tradizione e identità collettiva, ma anche un’occasione di crescita civile per l’intera comunità».

«La presenza del Procuratore Roberto Rossi rappresenta un segnale di grande valore per Cerignola e per tutti i cittadini che ogni giorno scelgono la strada della legalità, del lavoro onesto e dell’impegno sociale. Ringraziamo il Procuratore per aver accolto il nostro invito e per la disponibilità dimostrata verso la nostra città», aggiunge De Cosmo.

Il presidente della Deputazione evidenzia inoltre l’importanza del dialogo tra cittadini e istituzioni: «Siamo convinti che il dialogo con le istituzioni e la diffusione della cultura della legalità siano strumenti fondamentali per costruire un futuro migliore per le nuove generazioni».

Con questo appuntamento, la Deputazione Feste Patronali Maria SS.ma di Ripalta conferma la volontà di affiancare alle celebrazioni religiose momenti di approfondimento culturale e sociale, offrendo alla comunità occasioni di confronto sui temi più importanti per il presente e il futuro di Cerignola.