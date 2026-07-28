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FOGGIA DALOISO Foggia Estate, via libera a “BeOffside Night”: piazza Daloiso concessa gratuitamente per l’evento benefico

L'iniziativa dei commercianti del Rione Martucci entra nel cartellone estivo: nessun costo per il Comune, fondi destinati al quartiere

Rione Martucci Foggia

Foggia Estate, via libera a "BeOffside Night": piazza Daloiso concessa gratuitamente per l'evento benefico - PH: Roberto Cavaliere

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – La manifestazione “BeOffside Night” entra ufficialmente nel programma di Foggia Estate 2026. Con una determinazione dirigenziale il Comune ha approvato la co-organizzazione dell’evento musicale promosso dai commercianti del Rione Martucci e ha autorizzato gratuitamente l’occupazione di piazza Daloiso, sede dell’iniziativa svoltasi il 24 luglio.

La proposta era stata presentata da Michele Biccari, referente dei commercianti del quartiere, con l’obiettivo di organizzare una serata musicale capace di coniugare intrattenimento e solidarietà. L’incasso dell’iniziativa, una volta detratti i costi organizzativi, sarà infatti destinato al Comitato di Quartiere Rione Martucci per finanziare future iniziative sociali, culturali e interventi a favore dell’area.

Il Comune ha valutato positivamente il progetto ritenendo che eventi di questo tipo rappresentino un’occasione per valorizzare il territorio e sostenere il commercio di prossimità, oltre a rafforzare il tessuto sociale cittadino. Per questo motivo l’iniziativa è stata inserita tra gli appuntamenti ufficiali del cartellone estivo, senza prevedere alcun contributo economico diretto da parte dell’amministrazione. L’unico sostegno consiste nella concessione gratuita dell’occupazione del suolo pubblico di piazza Daloiso.

Il provvedimento precisa che tutte le spese organizzative rimangono a carico dei promotori. Saranno gli organizzatori a dover provvedere alle autorizzazioni previste dalla normativa, alla predisposizione dei piani di safety e security, ai servizi tecnici, ai diritti SIAE e a ogni altra certificazione necessaria per il corretto svolgimento della manifestazione. Anche la gestione delle somme raccolte dovrà essere rendicontata in maniera dettagliata, così da garantire la trasparenza sull’utilizzo dei fondi destinati al quartiere.

A cura di Giovanna Tambo.

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