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FOGGIA SARO Foggia, in arrivo il portiere Gianluca Saro: accordo con la Cremonese

Il club rossonero avrebbe raggiunto un'intesa per portare in Puglia Gianluca Saro, estremo difensore classe 2000 di proprietà della Cremonese

Gianluca Saro

Foggia, in arrivo il portiere Gianluca Saro: accordo con la Cremonese - Fonte Immagine: tuttomercatoweb.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia è vicino a chiudere un nuovo acquisto per la porta. Il club rossonero avrebbe infatti raggiunto un’intesa per portare in Puglia Gianluca Saro, estremo difensore classe 2000 di proprietà della Cremonese, con l’operazione che dovrebbe concretizzarsi a titolo definitivo.

Secondo le informazioni riportate da CuoreGrigioRosso, il trasferimento del portiere sarebbe ormai in fase avanzata e consentirebbe a Saro di iniziare una nuova esperienza lontano da Cremona, dopo un periodo caratterizzato da poco spazio nella rosa grigiorossa.

Nei giorni scorsi sul giocatore si era registrato anche l’interesse della Salernitana, ma il Foggia avrebbe accelerato riuscendo a superare la concorrenza. A favorire la partenza del portiere anche la mancata convocazione per il ritiro estivo di Ronzone, elemento che aveva già lasciato intendere un possibile addio alla Cremonese.

Il contratto di Saro con il club lombardo è in scadenza nel 2027 e la società avrebbe quindi valutato la cessione definitiva per definire il futuro del giocatore.

Nella Cremonese allenata da Giovanni Stroppa, gli spazi per il classe 2000 erano diventati sempre più ridotti a causa della forte concorrenza nel reparto. Davanti a lui nelle gerarchie figuravano infatti Andrea Fulignati, Stefano Agazzi, Marco Festa e il giovane Cassin.

Nella scorsa stagione Saro ha iniziato il campionato alla Reggiana, senza però scendere in campo in Serie B, prima di trasferirsi nel mercato invernale al Cittadella, dove ha raccolto 13 presenze. Con la maglia della Cremonese ha invece totalizzato complessivamente 13 apparizioni, di cui 12 in Serie B nella stagione 2023/24 e una in Coppa Italia nell’annata successiva.

Arrivato a Cremona nel 2022 come terzo portiere durante il periodo del club in Serie A, Saro è ora pronto a rilanciarsi con la maglia del Foggia, che punta su di lui per rinforzare il proprio organico in vista della nuova stagione.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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