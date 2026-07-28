Foggia riammesso in Serie C: è ufficiale, i rossoneri ritrovano il professionismo

Il Foggia Calcio è ufficialmente riammesso al campionato di Serie C. La decisione è stata assunta dal Consiglio Federale della FIGC, che ha accolto il club rossonero tra le sessanta squadre della prossima Lega Pro in seguito all’esclusione della Ternana, costretta a ripartire dai dilettanti per il dissesto finanziario.

La notizia pone fine a settimane di attesa e restituisce al club pugliese la categoria professionistica dopo la retrocessione maturata sul campo lo scorso 26 aprile. Con il ripescaggio, il Foggia disputerà così il suo settimo campionato consecutivo in Serie C.

La formazione guidata dal nuovo allenatore Gaetano Auteri, sostenuta dalla proprietà composta da Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, potrà quindi prepararsi all’inizio della stagione con la certezza della partecipazione alla Lega Pro.

Tra le sfide più attese della stagione ci saranno i derby pugliesi contro Bari e Barletta, appuntamenti destinati a richiamare grande entusiasmo tra tifosi e appassionati. La composizione ufficiale dei gironi è attesa nelle prossime ore, mentre la pubblicazione del calendario del campionato definirà il percorso dei rossoneri nella stagione 2026-2027.

Per il Foggia si apre così una nuova opportunità, con l’obiettivo di trasformare una riabilitazione amministrativa in un’annata da protagonista sul campo.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it