Edizione n° 6141

BALLON D'ESSAI

LESINA MATARANTE // Lesina sceglie il cambiamento: ecco Alessandra Matarante. “Sarò il sindaco della gente” (VIDEO)
27 Luglio 2026 - ore  20:24

CALEMBOUR

CANOSA CARABINIERI // Latitante catturato, era nascosto in una villa con piscina
28 Luglio 2026 - ore  08:43

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia riammesso in Serie C: è ufficiale, i rossoneri ritrovano il professionismo

UFFICIALE Foggia riammesso in Serie C: è ufficiale, i rossoneri ritrovano il professionismo

La notizia pone fine a settimane di attesa e restituisce al club pugliese la categoria professionistica dopo la retrocessione

Foggia riammesso in Serie C: è ufficiale, i rossoneri ritrovano il professionismo

ph SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Il Foggia Calcio è ufficialmente riammesso al campionato di Serie C. La decisione è stata assunta dal Consiglio Federale della FIGC, che ha accolto il club rossonero tra le sessanta squadre della prossima Lega Pro in seguito all’esclusione della Ternana, costretta a ripartire dai dilettanti per il dissesto finanziario.

La notizia pone fine a settimane di attesa e restituisce al club pugliese la categoria professionistica dopo la retrocessione maturata sul campo lo scorso 26 aprile. Con il ripescaggio, il Foggia disputerà così il suo settimo campionato consecutivo in Serie C.

La formazione guidata dal nuovo allenatore Gaetano Auteri, sostenuta dalla proprietà composta da Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, potrà quindi prepararsi all’inizio della stagione con la certezza della partecipazione alla Lega Pro.

AUTERI VOGLIO UN FOGGIA FIORTE E DETERMINATO
PH MARIO SCHENA

Tra le sfide più attese della stagione ci saranno i derby pugliesi contro Bari e Barletta, appuntamenti destinati a richiamare grande entusiasmo tra tifosi e appassionati. La composizione ufficiale dei gironi è attesa nelle prossime ore, mentre la pubblicazione del calendario del campionato definirà il percorso dei rossoneri nella stagione 2026-2027.

Per il Foggia si apre così una nuova opportunità, con l’obiettivo di trasformare una riabilitazione amministrativa in un’annata da protagonista sul campo.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO