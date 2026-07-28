Il Foggia è a un passo dal ritorno in Serie C. È attesa per oggi la decisione del Consiglio federale, convocato a mezzogiorno, che dovrà affrontare anche il tema dell’integrazione dell’organico del campionato di terza serie.

La società rossonera punta alla riammissione dopo il fallimento della Ternana, che ha lasciato un posto vacante nella composizione del torneo. Il club dauno ha completato tutti gli adempimenti richiesti, sia dal punto di vista burocratico sia sotto il profilo economico-finanziario, risultando quindi in possesso dei requisiti necessari per il reintegro.

La riunione odierna rappresenta dunque un passaggio decisivo per il futuro del calcio foggiano. In caso di esito positivo, il Foggia potrà tornare ufficialmente nel calcio professionistico di Serie C, riportando la squadra della città ai nastri di partenza del prossimo campionato.

La decisione del Consiglio federale avrà quindi un valore formale, ma anche simbolico per una piazza che attende da tempo la conferma della propria presenza nel panorama professionistico nazionale.

Lo riporta telenorba.it.