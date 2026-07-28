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MANFREDONIA INSEGUIMENTO Folle inseguimento per le vie di Manfredonia: Golf nera bloccata in centro con 3 ragazzi, tensione (FOTO VIDEO)

L'inseguimento si è concluso in via Primo Maggio, all'angolo con via Scaloria, dove il veicolo è stato fermato.

Folle inseguimento per le vie di Manfredonia: Golf nera bloccata in centro con 3 ragazzi, tensione (FOTO VIDEO)

Folle inseguimento per le vie di Manfredonia: Golf nera bloccata in centro con 3 ragazzi, tensione (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Tensione in serata  Manfredonia, dove un inseguimento ad alta velocità ha attraversato diverse strade della città, richiamando l’attenzione di numerosi residenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, una Volkswagen Golf di colore scuro, con tre (o due) persone a bordo, sarebbe stata inseguita dalle forze dell’ordine a partire dalla zona Acqua di Cristo. La corsa sarebbe poi proseguita lungo Corso Roma, attraversando il centro cittadino, tra lo stupore e la preoccupazione di automobilisti e pedoni.

L’inseguimento si è concluso in via Primo Maggio, all’angolo con via Scaloria, dove il veicolo è stato fermato. Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi delle forze dell’ordine, tra cui Polizia di Stato e Carabinieri, che hanno proceduto al controllo degli occupanti dell’auto.

Al momento non sono note le cause che hanno dato origine all’inseguimento, né i motivi del fermo delle tre persone. Le autorità non hanno ancora diffuso comunicazioni ufficiali sull’accaduto.

L’episodio ha generato apprensione tra i cittadini che hanno assistito alla scena, con numerose segnalazioni e video che stanno circolando sui social.

Si resta in attesa di eventuali aggiornamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire la dinamica dell’accaduto e le ragioni dell’operazione.

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