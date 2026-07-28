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Home // Eventi // Foresta Umbra, il 1° agosto escursione notturna inclusiva tra le faggete UNESCO

FORESTA UMBRA Foresta Umbra, il 1° agosto escursione notturna inclusiva tra le faggete UNESCO

La Foresta Umbra si apre alla scoperta notturna con un’escursione gratuita dedicata all’inclusione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del Gargano

Foresta Umbra

Foresta Umbra, il 1° agosto escursione notturna inclusiva tra le faggete UNESCO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Eventi // Gargano //

La Foresta Umbra si apre alla scoperta notturna con un’escursione gratuita dedicata all’inclusione e alla valorizzazione del patrimonio naturale del Gargano. L’iniziativa, promossa dal progetto Costa a Sud, si terrà sabato 1° agosto nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, tra le faggete vetuste riconosciute come Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di permettere a tutti di vivere un’esperienza immersiva nella natura, con una particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale, economica, sanitaria o relazionale e ai loro accompagnatori.

Per favorire la partecipazione anche di persone con difficoltà motorie, saranno disponibili le joëlette, carrozzine da fuoristrada pensate per consentire l’accesso ai sentieri naturalistici grazie al supporto di accompagnatori.

A guidare i partecipanti sarà la guida ambientale Giuseppe Albanese, che accompagnerà il gruppo lungo un percorso serale tra gli alberi della Foresta Umbra, alla scoperta della biodiversità, delle caratteristiche del territorio e delle suggestioni offerte dalla natura nelle ore notturne.

L’escursione permetterà di vivere il bosco in una dimensione completamente diversa, tra silenzi, profumi e suoni che emergono quando il ritmo della giornata lascia spazio all’atmosfera della sera.

Il ritrovo è previsto alle 19.45 presso la località Baracconi della Foresta Umbra. Ai partecipanti è consigliato indossare scarpe da trekking e portare con sé una torcia. La partecipazione è gratuita, ma i posti disponibili sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa fa parte del calendario di attività del progetto Costa a Sud, realizzato dall’ATS Costa a Sud con capofila Patto Consulting Impresa Sociale e finanziato dalla Regione Puglia e da A.Re.T. Pugliapromozione nell’ambito del programma C.O.S.T.A., dedicato alla promozione dell’accessibilità turistica.

«La Foresta Umbra è uno dei luoghi simbolo del Gargano e della Puglia, ma un patrimonio così prezioso ha davvero valore solo quando può essere vissuto da tutti. Con questa escursione vogliamo offrire un’esperienza diversa dal consueto: camminare nel bosco al tramonto, ascoltarne i suoni, scoprirne la biodiversità e condividere un momento di benessere e relazione. È questo il senso di Costa a Sud: trasformare l’accessibilità in esperienze concrete, che permettano alle persone di conoscere e vivere il territorio senza barriere», dichiara Barbara Torraco, presidente di Patto Consulting Impresa Sociale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347 7584375.

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