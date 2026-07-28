L’Associazione Avvocati Garganici interviene nel dibattito sulla possibile istituzione di un secondo presidio di giustizia in provincia di Foggia e contesta le dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Tutolo, secondo cui la soluzione più immediata sarebbe rappresentata dalla riapertura del Tribunale di Lucera grazie alla disponibilità di un immobile già individuato.

Secondo i legali garganici, però, la scelta della sede di un nuovo tribunale non può essere determinata esclusivamente dalla presenza di una struttura disponibile, ma deve tenere conto delle reali esigenze del territorio, delle condizioni infrastrutturali, della distanza dai cittadini e del livello di pressione esercitato dalla criminalità organizzata.

L’associazione sottolinea come il Gargano, soprattutto nella sua parte settentrionale, viva da anni una condizione di isolamento. Gli abitanti dei comuni garganici sono costretti a percorrere, per raggiungere il Tribunale di Foggia, oltre 200 chilometri tra andata e ritorno, con conseguenti maggiori costi e difficoltà nell’accesso alla giustizia.

Nella nota, gli avvocati contestano l’idea che Lucera possa rappresentare l’unica risposta possibile: «Se si dovesse pensare realmente che la soluzione alla Giustizia della Capitanata sia quella di istituire un secondo Tribunale a Lucera che dista appena 18 km da Foggia, separato da una strada rettilinea a due corsie per senso di marcia, paragonabile ad una autostrada, allora significherebbe continuare ad ignorare gli abitanti di un territorio che per ragioni orografiche, di viabilità, inefficienza di collegamenti pubblici, di lontananza dalle direttrici di collegamento è di fatto lontano da tutto».

L’Associazione Avvocati Garganici evidenzia inoltre che anche l’immobile dell’ex Tribunale di Lucera non sarebbe immediatamente utilizzabile, in quanto dichiarato inagibile e bisognoso di interventi di adeguamento. La ristrutturazione richiederebbe una spesa stimata di circa 3 milioni di euro e tempi non brevi per il completamento dei lavori.

I legali ricordano poi un altro elemento centrale: il Gargano è uno dei territori maggiormente colpiti dalla criminalità organizzata, definita “quarta mafia”, con diversi comuni interessati in passato da scioglimenti dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose.

«Solo istituendo un secondo Tribunale sul luogo in cui è presente anche questa grave criticità si può pensare di rispondere a tutte le esigenze della Giustizia in Capitanata e non certamente istituendolo in un luogo distante a più di 100 km dal problema», afferma l’associazione.

Per gli avvocati, dunque, la richiesta di un presidio giudiziario sul Gargano non rappresenterebbe una battaglia di campanile, ma una necessità legata alla sicurezza e alla tutela dei cittadini.

«Queste ragioni non possono e non devono minimamente essere definite campanilistiche e chi lo fa se ne deve assumere le responsabilità per non ritenere legittime e fondate le richieste di tutti quegli abitanti che vivono quotidianamente le molteplici problematiche di un territorio», si legge nella nota.

L’intervento si allarga anche al tema della sanità. L’associazione invita il consigliere Tutolo a occuparsi delle criticità sanitarie del promontorio, ricordando la distanza dai principali presidi ospedalieri e le difficoltà legate alla carenza di personale.

Secondo i legali, molti cittadini garganici vivono una situazione di forte disagio, con punti di primo soccorso privi di medici in alcune fasce orarie, ambulanze medicalizzate senza personale sanitario e una crescente difficoltà nel garantire assistenza, soprattutto durante il periodo estivo con l’aumento della popolazione turistica.

La posizione dell’Associazione Avvocati Garganici richiama quindi l’attenzione su un problema più ampio: l’isolamento istituzionale e infrastrutturale del Gargano. Per i rappresentanti della categoria, il territorio necessita di risposte concrete su giustizia, sicurezza e sanità, settori considerati fondamentali per garantire ai cittadini gli stessi diritti del resto della provincia.

Lo riporta garganofm.com.