Il Foggia è nuovamente in serie C. Finalmente è finita un’agonia lunga come una condanna. Dal 26 aprile, giorno nefasto della retrocessione in serie D, il popolo rossonero ha sofferto insieme ai dirigenti della società in attesa di una riammissione sempre sperata e ufficializzata dal presidente federale Malagò al termine del Consiglio Federale tenutosi oggi 28 luglio.

Il Foggia è nuovamente tra i professionisti ed ha ufficialmente preso il posto della Ternana retrocessa tra i dilettanti per problemi finanziari. Adesso il ds Casella potrà fiondarsi sul mercato e Auteri potrà concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della rosa in vista del prossimo campionato. Domani saranno resi noti i tre gironi della serie C e nei prossimi giorni verranno sorteggiati i calendari.

Stappato lo spumante nel ritiro della squadra in quel di San Gregorio Magno ci si concentra sul lavoro e bisognerà subito far arrivare i calciatori che formeranno la rosa per mettere a punto una squadra competitiva. Il gruppo lavorerà sino al 7 di agosto, ultimo giorno di ritiro. Nei prossimi giorni si ufficializzeranno i contratti di almeno una decina di calciatori già bloccati da Pavone e Casella. Si potrà lavorare con tranquillità. Un’intera provincia ritorna a sognare.

di Mario Schena