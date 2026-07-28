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Home // Bari // Latitante catturato, era nascosto in una villa con piscina

CANOSA CARABINIERI Latitante catturato, era nascosto in una villa con piscina

L'uomo aveva trovato rifugio all'interno di una struttura ricettiva, una villa con piscina, convinto di poter così evitare la cattura

Latitante Canosa

Latitante catturato, era nascosto in una villa con piscina - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Un 54enne originario della provincia di Barletta-Andria-Trani, destinatario di una condanna definitiva a 9 anni di reclusione, è stato arrestato dai Carabinieri dopo essersi reso irreperibile nel tentativo di sfuggire all’esecuzione della pena. L’uomo dovrà scontare la condanna per omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata.

Il provvedimento di esecuzione della pena è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Trani, che ha coordinato le attività investigative finalizzate alla cattura del latitante. Le ricerche sono state affidate ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che hanno avviato un’intensa attività informativa per ricostruire gli spostamenti del ricercato.

L’attività investigativa ha permesso ai militari di restringere progressivamente il campo delle ricerche fino a individuare il luogo in cui il 54enne si nascondeva. L’uomo aveva trovato rifugio all’interno di una struttura ricettiva, una villa con piscina, convinto di poter così evitare la cattura.

Una volta individuato il nascondiglio, i Carabinieri hanno fatto irruzione nella struttura con un’operazione condotta in modo rapido e coordinato. Il latitante è stato sorpreso e bloccato senza opporre alcuna resistenza.

Al termine delle formalità di rito, il 54enne è stato trasferito in un istituto penitenziario, dove inizierà a scontare la pena definitiva di 9 anni di reclusione.

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