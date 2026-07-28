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LUCERA COMUNE Lucera, il Consiglio comunale approva le sei Commissioni permanenti

Il Consiglio comunale di Lucera ha approvato la composizione delle sei Commissioni consiliari permanenti, strumenti fondamentali per l’attività amministrativa

Consiglio comunale Lucera

Lucera, il Consiglio comunale approva le sei Commissioni permanenti - Fonte Immagine: adessoilsud.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
cronaca // Foggia //

Il Consiglio comunale di Lucera ha approvato la composizione delle sei Commissioni consiliari permanenti, strumenti fondamentali per l’attività amministrativa e per l’approfondimento dei temi che saranno poi portati all’esame dell’aula.

La decisione è arrivata nel corso della seduta del 24 luglio, dopo il parere favorevole della conferenza dei capigruppo. Ogni Commissione sarà composta da otto consiglieri, compreso il presidente, con una rappresentanza formata da cinque esponenti della maggioranza e tre della minoranza. Tutte le presidenze sono state assegnate a consiglieri appartenenti alla maggioranza.

La Prima Commissione, dedicata a Cultura, Pubblica Istruzione, Turismo, Eventi e Spettacoli, Marketing territoriale, sarà guidata da Finizio, affiancato da Schiavone, Colomba, Di Matto, Gentile, Barbaro, Colucci e Di Battista.

La Seconda Commissione, con competenze su Servizi alla persona, Politiche giovanili, Sport e Affari generali, avrà come presidente Matera. Ne faranno parte Terlizzi, Pellegrino, De Maio, Finizio, Checchia, Tutolo e Petroianni.

La Terza Commissione, che si occuperà di Programmazione economica e finanziaria, Bilancio e Contabilità, Patrimonio, Tributi, Personale, Contenzioso, Cimitero, Benessere animale e Polizia municipale, sarà presieduta da Colomba. I componenti saranno Di Carlo, Favilla, Di Pierno, Uzzi, Tutolo, Pitocco e Aquilano.

La Quarta Commissione, competente per Pianificazione territoriale, Urbanistica ed Edilizia pubblica e privata, sarà guidata da Coccia. Insieme al presidente siederanno Pellegrino, Favilla, Granieri, Gentile, Barbaro, Aquilano e Del Gaudio.

La Quinta Commissione, dedicata a Lavori pubblici, Opere pubbliche, Manutenzione del patrimonio, Arredo urbano, Protezione civile e Viabilità rurale, avrà come presidente De Maio. La composizione sarà completata da Terlizzi, Coccia, Matera, Granieri, Checchia, Del Gaudio e Petroianni.

Infine, la Sesta Commissione, che seguirà le tematiche relative ad Attività produttive e Agricoltura, Ambiente, Verde pubblico, Energia e Pubblica illuminazione, Rifiuti, Trasporto e Mobilità, sarà presieduta da Di Pierno. Ne faranno parte Di Carlo, Schiavone, Di Matto, Uzzi, Colucci, Pitocco e Di Battista.

Con l’istituzione delle sei Commissioni permanenti entra così nella fase operativa il lavoro consiliare della nuova amministrazione, con organismi chiamati ad approfondire proposte, regolamenti e interventi nei diversi settori di competenza.

Lo riporta adessoilsud.it.

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