Manfredonia celebra il professor Diego Gatta, lo scienziato sipontino a cui è stato dedicato un minerale

Manfredonia rende omaggio a una delle sue eccellenze nel panorama scientifico internazionale. Il professor Diego Gatta, illustre mineralogista originario della città sipontina, è stato accolto presso l’Assessorato al Welfare e alla Cultura in un incontro dedicato alla sua prestigiosa carriera e al legame con il territorio d’origine.

Ad accompagnare il docente universitario anche l’architetto Franco Sammarco, suo insegnante ai tempi della scuola media, che nel corso degli anni ha seguito con orgoglio il percorso professionale di quello che oggi è considerato uno dei massimi esperti mondiali nel campo della mineralogia.

Gatta è professore ordinario di Georisorse Minerarie e Applicazioni Mineralogiche presso l’Università degli Studi di Milano e vice direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. La sua attività di ricerca, sviluppata attraverso numerose collaborazioni scientifiche internazionali, lo ha portato a ottenere importanti riconoscimenti nel settore dello studio dei minerali e delle loro proprietà strutturali.

Tra i traguardi più prestigiosi della sua carriera spicca la dedica di un minerale che porta il suo nome: la diegogattaite. Il minerale è stato individuato nel 2013 in alcuni campioni provenienti dalla miniera di Wessels, nella regione del Kalahari, in Sudafrica, da un gruppo di ricercatori del Natural History Museum di Londra e del Natural History Museum di Los Angeles.

La scelta del nome rappresenta un riconoscimento al contributo scientifico del professor Gatta nello studio dei minerali nanoporosi e delle loro caratteristiche strutturali. La denominazione è stata successivamente approvata all’unanimità dalla commissione competente dell’International Mineralogical Association.

Durante l’incontro è emerso il valore di una storia professionale costruita attraverso studio, ricerca e dedizione, capace di portare il nome di Manfredonia ai vertici della comunità scientifica mondiale.

L’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente ha sottolineato l’importanza di valorizzare figure come il professor Gatta, considerate un patrimonio per la città: “Manfredonia deve conoscere e valorizzare i suoi figli migliori, soprattutto quando raggiungono livelli di eccellenza così elevati nel panorama scientifico internazionale”.

Il confronto ha rappresentato anche un’occasione per discutere delle potenzialità culturali e scientifiche del territorio e dei possibili percorsi di collaborazione futura. Il professor Gatta ha infatti manifestato la propria disponibilità a mettere competenze ed esperienza al servizio della città, contribuendo alla nascita di iniziative capaci di unire ricerca, cultura e valorizzazione del patrimonio locale.

Un incontro che conferma come le eccellenze sipontine, anche quando raggiungono prestigiosi risultati a livello mondiale, possano continuare a rappresentare una risorsa fondamentale per la crescita e la promozione di Manfredonia.