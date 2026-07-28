La musica jazz torna protagonista dell’estate di Manfredonia con la seconda edizione del Manfredonia Jazz Festival, in programma dal 29 luglio al 2 agosto 2026 con cinque appuntamenti live dedicati alla grande musica, ospitando artisti di rilievo nazionale e internazionale.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra i tre direttori artistici M° Domenico Marasco, presidente dell’Associazione Suoni in Corso, M° Antonio Pio La Marca e M° Antonio Cicoria, con il sostegno dell’Assessorato alle Opere Pubbliche, Infrastrutture, Identità Territoriale, Turismo e Grandi Eventi del Comune di Manfredonia, guidato dall’assessore Francesco Schiavone.

L’obiettivo è quello di consolidare in città un appuntamento di alto profilo culturale e musicale, capace di valorizzare il territorio attraverso le sonorità del jazz e la presenza di artisti affermati.

Gli eventi si svolgeranno in due location simbolo della città: l’Info Point di Piazzetta Mercato, che ospiterà la conferenza inaugurale del 29 luglio alle ore 19.30, e Largo Diomede, suggestiva piazza affacciata sul mare e a pochi passi dal centro storico, scelta come palcoscenico naturale per i concerti serali.

Il cartellone propone una serie di appuntamenti con protagonisti di primo piano del panorama jazzistico: Nico Rezende Quartet, New Open Quartet con Robert Bonisolo, Fabio Zeppetella Quartet, Sound Center Big Band con lo speciale ospite Rosario Giuliani e Mare Nostrum Jazz Project.

La rassegna prenderà il via il 29 luglio con la musica itinerante della Back on Street Band nelle vie del centro e con la conferenza di presentazione del festival alle 19.30 presso l’Info Point di Piazza Mercato. Alle 21, in Largo Diomede, spazio al Nico Rezende Quartet con Nico Rezende (voce, piano, tastiere, sax e chitarra), Pedro Braga (chitarra), Joao Braga (basso) e Tamir Case (percussioni e batteria).

Il 30 luglio alle ore 21, sempre a Largo Diomede, sarà la volta del New Open Quartet feat. Robert Bonisolo, formazione composta da Robert Bonisolo al sax, Antonio Tosques alla chitarra, Antonio De Luise al basso e Antonio Cicoria alla batteria.

Il 31 luglio toccherà al Fabio Zeppetella Quartet, con Fabio Zeppetella alla chitarra, Dario Deidda al basso, Roberto Tarenzi al pianoforte e Alessandro Napolitano alla batteria.

Il 1° agosto il pubblico potrà assistere a due grandi appuntamenti: prima il concerto della Sound Center Big Band con l’ospite speciale Rosario Giuliani, poi il progetto Mare Nostrum Jazz Project, con Mary Grace (Maria Grazia S. Poliseno) alla voce, Marcello De Francesco al violino, Felice Lionetti a composizioni e pianoforte, Giovanni Mastrangelo al basso e Antonio Cicoria alla batteria.

Cinque serate all’insegna della musica, della qualità artistica e della valorizzazione degli spazi cittadini, con Manfredonia pronta ad accogliere musicisti e appassionati in uno scenario unico dove il fascino del mare incontra l’eleganza del jazz.