Manfredonia. La cura di un luogo inizia dalla cura di una comunità

Quando è iniziata #spegnimitutta l’obiettivo era semplice: prendersi cura di un luogo che meritava più attenzione.

Oggi quel luogo è diverso. Non perfetto, ma diverso. E questo mi ha fatto capire una cosa che racconto anche nell’ultimo video, ispirato alle Metamorfosi: forse la trasformazione più straordinaria non è quella degli uomini in alberi, animali o rocce, ma quella di un luogo che cambia grazie alla cura quotidiana.

In queste settimane ho imparato che denunciare, da solo, non basta. Serve, ma non basta. La rabbia difficilmente costruisce qualcosa; molto di più possono fare la presenza e la costanza.

Ho imparato anche che i luoghi si cambiano insieme. Con persone come Antonio, il ‘poeta dello scoglio’, e volontari come Gianni e Paolo, che da anni si prendono cura di quella scogliera senza chiedere nulla in cambio.

Nel frattempo ho realizzato anche altri video per mostrare che il degrado non riguarda solo l’Acqua di Cristo. Sono arrivate tante segnalazioni e proprio da lì è nata l’idea di mappare i luoghi che hanno bisogno di attenzione. È quello che oggi sta provando a fare Ózzë.

Sul video dedicato al mercato rionale di Monticchio credo però di aver sbagliato i toni. Il mio intento non era attaccare i commercianti, ma mostrare una contraddizione: una raccolta dei rifiuti poco efficiente e, pochi metri più in là, una discarica a cielo aperto.

Un’altra riflessione riguarda una frase che ho sentito ripetere tante volte: ‘È colpa dei giovani’. L’ho sentita all’Acqua di Cristo e l’ho risentita al mercato. Io non credo che sia così semplice. Alcuni giovani sporcano, certo, ma non sono gli unici. E soprattutto nessuno nasce senza rispetto per i luoghi: quel rispetto si impara osservando gli altri.

Il degrado ambientale a cui ci siamo tutti abituati è però solo la parte più visibile di un problema più grande.

Il vero degrado è quello culturale e sociale. È quando ci convinciamo che tanto non cambierà mai niente. Quando lamentarsi diventa più facile che partecipare. Quando cerchiamo un colpevole invece di una soluzione. È una comunità che fatica a ripartire e che troppo spesso vede andare via i suoi giovani migliori.

Così è nata Ózzë. Non come un gruppo che protesta, ma come una comunità che vuole prendersi cura della città. Stiamo raccogliendo segnalazioni, costruendo una mappa dei luoghi che hanno bisogno di attenzione e preparando il primo incontro pubblico.

Un grazie va a Stato Quotidiano, che ha raccontato #spegnimitutta fin dal primo giorno.

Chiudo con una frase letta mesi fa su un muro di Napoli: ‘Burn the present with a new fire generated by an ancient light.’ Con gli oltre 250 ettari di macchia mediterranea a pochi chimometri da noi e i ripetuti incendi all’Oasi del lago Salso, mi sembra molto attuale. Non è quello il fuoco che ci serve e che lascerà qualcosa di buono alle future generazioni. Oggi quella frase credo di averla finalmente compresa. Abbiamo bisogno di un fuoco diverso: quello dell’amore, alimentato da una luce antica che vedeva nella natura qualcosa da custodire.

#spegnimitutta finisce qui. La cura, invece, è appena cominciata.

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