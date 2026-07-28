Manfredonia, restaurata la statua di San Michele: al via la distribuzione dei drappi

MANFREDONIA (FG) – Un intervento di cura e valorizzazione per uno dei simboli della devozione cittadina in vista dei festeggiamenti dedicati a San Michele Arcangelo. La Parrocchia San Michele Arcangelo ha annunciato il completamento dei lavori di pulizia della storica statua del Santo, restituendole decoro e splendore in preparazione alla festa patronale di settembre.

L’intervento, promosso dalla comunità parrocchiale, è stato realizzato con l’obiettivo di offrire un servizio non solo ai fedeli, ma all’intera città. La statua, infatti, rappresenta da anni un punto di riferimento religioso e un bene di valore storico e identitario per Manfredonia.

«La statua appare oggi completamente rinnovata, liberata dall’annerimento che ne aveva progressivamente compromesso l’aspetto», spiegano dalla parrocchia, sottolineando l’importanza dell’iniziativa in vista delle celebrazioni dedicate all’Arcangelo.

Al via la prenotazione dei drappi di San Michele

Contestualmente prosegue la distribuzione dei nuovi drappi raffiguranti San Michele Arcangelo, che saranno esposti durante la Novena e nei giorni della festa. La parrocchia invita i fedeli a prenotarli quanto prima, ricordando che il loro utilizzo non sarà riservato esclusivamente alle vie interessate dal passaggio della processione.

L’iniziativa punta infatti a coinvolgere l’intera comunità cittadina, invitando famiglie e residenti ad adornare balconi, finestre e abitazioni come segno visibile di fede e di appartenenza.

Un segno di devozione che unisce la città

L’esposizione dei drappi accompagnerà l’intero periodo della Novena di San Michele, coinvolgendo non solo il territorio parrocchiale ma anche altri quartieri della città.

L’obiettivo è quello di rendere ancora più partecipata la preparazione alla festa, trasformando il simbolo dell’Arcangelo in un messaggio di comunione spirituale condiviso da tutta la comunità.

Il ricavato destinato alle opere di carità

La Parrocchia ricorda inoltre che il ricavato della distribuzione dei drappi, una volta coperte le spese di realizzazione, sarà destinato alle opere di carità parrocchiali, sostenendo le iniziative di solidarietà promosse a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà.

Un gesto che unisce devozione e impegno concreto verso il prossimo, nel segno dei valori che accompagnano da sempre la festa di San Michele Arcangelo a Manfredonia.