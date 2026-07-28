Manfredonia sarà capitale della vela giovanile, in arrivo 450 atleti a Settembre

Manfredonia si prepara a diventare il punto di riferimento della vela giovanile italiana. Dal 5 al 10 settembre il porto sipontino ospiterà i Campionati italiani giovanili in doppio di vela, una delle manifestazioni più importanti del calendario nazionale dedicato alle giovani promesse della disciplina.

Numeri di grande rilievo per l’appuntamento pugliese: sono attese 225 imbarcazioni e circa 450 atleti, pronti a contendersi l’assegnazione di sei titoli italiani junior nelle diverse classi veliche coinvolte.

La presentazione ufficiale dell’evento si è svolta al Palazzo degli Assessorati della Regione Puglia alla presenza del vicepresidente regionale e assessore allo Sport Cristian Casili, del presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, del presidente nazionale della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre e della presidente del comitato organizzatore Ilenia Clemente.

La manifestazione non sarà soltanto un appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione di promozione per il territorio. Nel cuore di Manfredonia sarà infatti allestito il Villaggio di regata, una struttura dedicata all’accoglienza degli atleti, alla segreteria organizzativa, alle attività tecniche e agli incontri con partner e appassionati.

In acqua saranno protagoniste diverse classi veliche, tra cui i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16 e Hobie Cat Dragoon, oltre alle classi 29er, 420 e RS Feva, che vedranno impegnati giovani velisti provenienti da tutta Italia.

La Regione Puglia ha destinato un contributo di 80mila euro per sostenere l’organizzazione dell’evento. Un investimento, come sottolineato dall’assessore Casili, che punta non solo alla valorizzazione dello sport giovanile, ma anche alla crescita turistica ed economica del territorio, coinvolgendo famiglie, operatori e realtà locali.

Per il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto si tratta di un campionato di assoluto prestigio, capace di unire sport e valorizzazione delle attività legate al mare. L’appuntamento di Manfredonia rientra inoltre nel programma della Puglia Regione Europea dello Sport, confermando il ruolo della regione nell’organizzazione di grandi eventi sportivi.

A settembre, dunque, il Golfo di Manfredonia sarà il teatro delle sfide dei migliori giovani velisti italiani, con una settimana dedicata allo sport, al mare e alla promozione delle eccellenze del territorio sipontino.