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DATE Manfredonia, torna il Luna Park: ufficiali le date dell’edizione 2026

Giostre, giochi, attrazioni e momenti di intrattenimento faranno da cornice alle festività patronali, offrendo occasioni di svago

Manfredonia, torna il Luna Park: ufficiali le date dell’edizione 2026

ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Gli appuntamenti dell’estate manfredoniana si arricchiscono con il ritorno del Luna Park 2026, che accompagnerà i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Siponto, patrona della città.

Le date ufficiali sono state rese note: le attrazioni saranno presenti a Manfredonia da venerdì 28 agosto a martedì 1 settembre 2026, cinque giornate dedicate al divertimento, allo spettacolo e alla tradizione popolare.

Come ogni anno, il Luna Park rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità sipontina e dai tanti visitatori che raggiungeranno la città in occasione delle celebrazioni religiose e civili dedicate alla Madonna di Siponto.

Giostre, giochi, attrazioni e momenti di intrattenimento faranno da cornice alle festività patronali, offrendo occasioni di svago per famiglie, bambini e giovani durante gli ultimi giorni dell’estate.

L’arrivo del Luna Park conferma il legame tra divertimento e tradizione, elemento che da sempre accompagna i festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto, uno degli eventi più sentiti dalla popolazione manfredoniana.

Il calendario da segnare è dunque quello del 28, 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2026: Manfredonia si prepara ad accogliere nuovamente una delle attrazioni più amate della festa patronale.

Manfredonia, torna il Luna Park: ufficiali le date dell’edizione 2026
ph Matteo Nuzziello

Foto: Matteo Nuzziello

1 commento su "Manfredonia, torna il Luna Park: ufficiali le date dell’edizione 2026"

  1. La festa in onore della madonna di Siponto è necessaria, ma oltre a questa non dimentichiamo che la nostra città ha bisogno di lavoro. I nostri figli vanno fuori a lavorare poichè qui si pensa solo alle feste, il calendario è pieno di eventi festosi, ma non bastano per far crescere la città. Tanti auguri a tutti.

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