Manfredonia, torna il Luna Park: ufficiali le date dell’edizione 2026

MANFREDONIA – Gli appuntamenti dell’estate manfredoniana si arricchiscono con il ritorno del Luna Park 2026, che accompagnerà i festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Siponto, patrona della città.

Le date ufficiali sono state rese note: le attrazioni saranno presenti a Manfredonia da venerdì 28 agosto a martedì 1 settembre 2026, cinque giornate dedicate al divertimento, allo spettacolo e alla tradizione popolare.

Come ogni anno, il Luna Park rappresenterà uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità sipontina e dai tanti visitatori che raggiungeranno la città in occasione delle celebrazioni religiose e civili dedicate alla Madonna di Siponto.

Giostre, giochi, attrazioni e momenti di intrattenimento faranno da cornice alle festività patronali, offrendo occasioni di svago per famiglie, bambini e giovani durante gli ultimi giorni dell’estate.

L’arrivo del Luna Park conferma il legame tra divertimento e tradizione, elemento che da sempre accompagna i festeggiamenti in onore di Maria SS. di Siponto, uno degli eventi più sentiti dalla popolazione manfredoniana.

Il calendario da segnare è dunque quello del 28, 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2026: Manfredonia si prepara ad accogliere nuovamente una delle attrazioni più amate della festa patronale.

Foto: Matteo Nuzziello