Manfredonia, tristezza Lama Scaloria: passerelle rotte, rifiuti e pericoli. "Assessori sveglia, ora è un simbolo del degrado"

MANFREDONIA – Passerelle in legno sfondate, muri danneggiati, rifiuti abbandonati, vegetazione incolta e un evidente stato di incuria. È questa la situazione che, nella mattinata di oggi, un cittadino ha documentato nell’area del vallone Lama Scaloria, nei pressi dell’Istituto Tecnico Economico e dell’ospedale “San Camillo de Lellis”.

Le immagini mostrano una zona che, nonostante la sua posizione strategica e la presenza di percorsi pedonali e aree di sosta, versa in condizioni di forte degrado. Le pedane in legno risultano in più punti cedute o completamente rotte, creando un concreto rischio per chi percorre il camminamento. Panchine e muretti in pietra sono circondati da rifiuti e sterpaglie, mentre la manutenzione appare assente da tempo.

«Sono un cittadino e vorrei portare all’attenzione dell’assessore ai Lavori Pubblici una situazione che, nonostante le tante segnalazioni, continua a peggiorare», scrive il residente che ha inviato la documentazione. «Quest’area è ormai un simbolo del degrado urbano, ma soprattutto rappresenta un pericolo per chi vi passeggia o vorrebbe trascorrere del tempo libero, magari accompagnando i propri bambini.»

Non manca, infine, un ringraziamento a quei cittadini che, nel loro piccolo, cercano di prendersi cura dell’area, raccogliendo rifiuti o mantenendo puliti alcuni spazi. Un gesto di senso civico che, tuttavia, non può sostituire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza degli enti pubblici.