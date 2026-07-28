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Home // Manfredonia // Marina del Gargano, abbattute le barriere all’ingresso del porto: “completati i lavori per un accesso più inclusivo”

PORTO MANFREDONIA Marina del Gargano, abbattute le barriere all’ingresso del porto: “completati i lavori per un accesso più inclusivo”

"Quanto realizzato è solo il punto di partenza», è il messaggio emerso a margine della comunicazione"

Marina del Gargano, abbattute le barriere all'ingresso del porto: "completati i lavori per un accesso più inclusivo"

Marina del Gargano, abbattute le barriere all'ingresso del porto: "completati i lavori per un accesso più inclusivo"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un intervento concreto che guarda all’inclusione e all’accessibilità. Marina del Gargano ha comunicato il completamento dei lavori di adeguamento dell’ingresso pedonale al porto turistico, opere che consentiranno un accesso più agevole alle persone con disabilità, ma anche ai genitori con bambini in passeggino e, più in generale, a tutti coloro che necessitano di percorsi privi di barriere architettoniche.

Si tratta di un intervento che rappresenta un primo importante passo verso una piena fruibilità degli spazi portuali, confermando l’attenzione della proprietà e della direzione del Marina nei confronti dei temi dell’accessibilità e dell’inclusione.

«Quanto realizzato è solo il punto di partenza», è il messaggio emerso a margine della comunicazione. L’obiettivo, infatti, è quello di proseguire lungo questo percorso con ulteriori progetti dedicati all’abbattimento delle barriere e al miglioramento dei servizi destinati alle persone con disabilità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Michele Gianluca Giordano, Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Manfredonia, che ha espresso apprezzamento per la sensibilità dimostrata dalla famiglia Gelsomino e dalla direzione di Marina del Gargano verso una causa che riguarda l’intera comunità.

Giordano, nominato Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Manfredonia il 20 giugno 2026 dal sindaco Domenico La Marca, è un ex maresciallo capo della Guardia di Finanza ed è da anni impegnato nella promozione dei diritti delle persone con disabilità e nella diffusione di una cultura dell’inclusione sociale.

L’intervento realizzato al Marina del Gargano assume quindi un significato che va oltre l’aspetto infrastrutturale: rappresenta un segnale di attenzione verso una città sempre più accessibile, nella consapevolezza che l’eliminazione delle barriere architettoniche costituisce un diritto di cittadinanza e un elemento essenziale per garantire pari opportunità a tutti.

Con i lavori appena conclusi prende così avvio un percorso che, nelle intenzioni dei promotori, proseguirà con nuove iniziative volte a rendere il porto turistico di Manfredonia un luogo sempre più aperto, accogliente e realmente inclusivo.

Marina del Gargano, abbattute le barriere all'ingresso del porto: "completati i lavori per un accesso più inclusivo"
Marina del Gargano, abbattute le barriere all’ingresso del porto: “completati i lavori per un accesso più inclusivo”

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