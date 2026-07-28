Un grave atto vandalico ha colpito due dei luoghi più significativi di Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 luglio, intorno alle ore 4, la statua della Madonna sulla Collina delle Apparizioni (Podbrdo) e quella della Croce Blu sono state ricoperte con vernice nera.

Al momento restano sconosciuti gli autori del gesto e le motivazioni che hanno portato al danneggiamento dei simboli religiosi, meta ogni anno di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

La vernice ha imbrattato il volto, il busto e parte del mantello della statua della Vergine sul Podbrdo. Sul basamento è stata inoltre lasciata una scritta in lingua inglese: “Devil in a skirt”, espressione traducibile come “Il diavolo con la gonna” o “Il diavolo vestito da donna”.

Nelle stesse ore è stata presa di mira anche la Croce Blu, altro punto centrale della devozione a Medjugorje. Anche in questo caso la statua della Madonna è stata ricoperta di vernice nera, mentre su una lapide è comparsa la scritta “Evil”, termine inglese che significa “male” o “malvagità”.

L’episodio ha suscitato forte indignazione nella comunità locale e tra i fedeli legati al santuario mariano, mentre sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dell’atto vandalico.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.