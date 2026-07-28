MONTE SANT’ANGELO (Foggia) – A distanza di un anno dai fatti, i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo hanno individuato e arrestato due giovani donne, di 20 e 19 anni, ritenute presunte responsabili, in concorso, di una truffa aggravata ai danni di un anziano del centro garganico.

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica ed è stata eseguita nella mattinata del 22 luglio 2026 nei comuni di Sant’Anastasia e Acerra, in provincia di Napoli, con il supporto dei Carabinieri territorialmente competenti.

Il raggiro del “falso nipote”

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono al 3 luglio 2025. L’anziano avrebbe ricevuto una telefonata sul telefono fisso da un uomo che, fingendosi il nipote, gli avrebbe chiesto il numero di cellulare. Poco dopo sarebbe stato contattato da un secondo interlocutore, presentatosi come un procuratore incaricato da un maresciallo dei Carabinieri, che gli avrebbe riferito della necessità di pagare con urgenza alcune presunte multe per evitare conseguenze giudiziarie.

Convinto della veridicità della vicenda, la vittima avrebbe raccolto 500 euro in contanti e alcuni gioielli custoditi nella propria abitazione, consegnandoli a una giovane donna presentatasi poco dopo alla porta di casa.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma hanno consentito di ricostruire gli spostamenti delle presunte responsabili attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e ulteriori accertamenti tecnici. Gli investigatori sarebbero riusciti anche a individuare l’autovettura a noleggio utilizzata per raggiungere Monte Sant’Angelo e a identificare le due giovani ritenute le presunte autrici materiali della truffa.

Gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Foggia, che ha richiesto l’applicazione della misura cautelare. Il Gip ha accolto la richiesta disponendo gli arresti domiciliari, eseguiti nelle rispettive abitazioni delle indagate.