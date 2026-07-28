Museo del Mare di Manfredonia, Simone scrive a Del Mastro per la riapertura

Restituire al Museo del Mare di Manfredonia i locali originariamente destinati alla struttura, una volta conclusi i lavori nell’istituto scolastico che li ospita temporaneamente. È questa la richiesta contenuta nella lettera aperta inviata dal presidente del Centro Cultura del Mare APS ETS, Giovanni Simone, al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Francesco Del Mastro, con copia al dirigente del Dipartimento Esercizio Porto Pietro Bianco, al comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Marco Pepe, al sindaco Domenico La Marca e al presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti.

Nel documento si evidenzia che la richiesta non rappresenta soltanto la posizione di un’associazione, ma riflette una volontà condivisa dall’intera comunità cittadina, sostenuta da istituzioni culturali, musei, centri di ricerca, operatori del comparto marittimo e studiosi provenienti da diverse realtà italiane.

A sostegno dell’iniziativa vengono riportati gli interventi di autorevoli esponenti del settore museale. «Una città che perde il proprio Museo del Mare non perde soltanto uno spazio espositivo: perde il luogo in cui immaginare il proprio futuro attraverso il mare», afferma Michele Claudio Masciopinto, direttore del MuMaF – Museo della Marineria e dei Fari di Conversano.

Dello stesso avviso è anche Maria Lucia De Nicolò, direttrice del Museo della Marineria “Washington Patrignani” di Pesaro, che definisce il Museo del Mare una «officina del sapere», ritenendolo uno strumento essenziale per custodire e tramandare l’identità marittima della comunità. La docente ha inoltre espresso la disponibilità ad avviare future collaborazioni scientifiche con il museo di Manfredonia.

Nella lettera viene ricordato come, nonostante il limitato periodo di attività, il Museo del Mare abbia già raggiunto risultati significativi: circa 8.000 visitatori, oltre 1.000 studenti coinvolti e numerose collaborazioni con università, istituti scolastici, centri di ricerca e Capitaneria di Porto, diventando in breve tempo un punto di riferimento per la promozione della cultura marittima.

Il Centro Cultura del Mare APS sottolinea inoltre di continuare a ricevere manifestazioni di sostegno da parte di musei, enti scientifici, associazioni, imprese, operatori della pesca e cittadini, a dimostrazione di un progetto che ha ormai superato i confini locali.

Per queste ragioni, nella lettera viene rivolto un appello all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale affinché accolga la richiesta avanzata dall’Amministrazione comunale e consenta la restituzione dei locali alla loro destinazione originaria, permettendo la riapertura del Museo del Mare.

Secondo il presidente Giovanni Simone, si tratterebbe di un gesto di attenzione istituzionale verso una città che riconosce nel mare uno degli elementi fondamentali della propria identità, restituendo alla comunità uno spazio dedicato alla conservazione della memoria, alla ricerca, alla formazione e alla valorizzazione del patrimonio marittimo.

Il Centro Cultura del Mare APS ETS conferma infine la piena disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte affinché il Museo del Mare di Manfredonia possa tornare a essere un presidio culturale stabile, aperto ai cittadini, alle scuole, al mondo della ricerca e ai visitatori.