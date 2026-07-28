L’Italia si prepara ad affrontare quella che potrebbe essere la più intensa ondata di calore dell’estate. A partire da oggi, un potente anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa si estenderà sul Mediterraneo centro-occidentale, coinvolgendo l’intera Penisola e determinando un deciso aumento delle temperature.

Dopo gli ultimi fenomeni di instabilità previsti all’estremo Sud, il sole tornerà a dominare da Nord a Sud, con l’unica eccezione di qualche temporale pomeridiano sulle aree alpine nei primi giorni di agosto. L’espansione dell’anticiclone garantirà condizioni di tempo stabile ma porterà anche una nuova e intensa fase di caldo.

Si tratta della quarta ondata di calore dell’estate, destinata a far impennare nuovamente i valori termici. L’arrivo di masse d’aria subtropicali farà superare diffusamente i 35 gradi, con temperature comprese tra 8 e 12 gradi oltre le medie stagionali. Le prime regioni interessate saranno quelle del Centro-Nord, mentre dal 6-7 agosto il caldo più intenso raggiungerà anche il Sud.

Tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto è previsto il picco dell’ondata, con temperature che in pianura potranno sfiorare o superare i 40 gradi. Secondo le attuali proiezioni, il caldo potrebbe persistere almeno per i primi dieci giorni di agosto, accompagnato da un aumento dell’umidità che renderà il clima ancora più afoso e difficile da sopportare.

Oltre alle massime elevate, preoccupano anche le cosiddette notti tropicali. Le temperature minime resteranno infatti ben al di sopra dei 25 gradi, con città come Milano che potrebbero non scendere sotto i 27-28 gradi, mentre Bologna e Roma potrebbero registrare minime di 26-27 gradi. A Torino e Firenze si prevedono valori compresi tra 25 e 26 gradi, rendendo difficile trovare sollievo anche nelle ore serali.

Le zone più colpite saranno la Val Padana, le aree interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, dove nei primi giorni di agosto si potrebbero raggiungere 39-41 gradi. Anche Campania e Puglia vedranno temperature molto elevate, con punte comprese tra 36 e 38 gradi nelle zone interne.

L’ondata di caldo comporterà inevitabilmente un aumento del disagio fisico, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili, mentre i pronto soccorso si preparano a un possibile incremento degli accessi legati alle alte temperature.

Anche il Ministero della Salute ha aggiornato il sistema dei bollini per il rischio caldo. Dopo una breve tregua, le città in bollino giallo salgono a 20, tra cui Bari, Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste. Messina e Rieti passano invece al bollino arancione, che segnala condizioni di rischio per le fasce più vulnerabili della popolazione, mentre Campobasso è al momento l’unica città in bollino rosso, livello che indica un rischio elevato anche per le persone in buona salute.

La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni: mercoledì resterà una sola città con bollino verde, Cagliari, mentre aumenteranno i centri in bollino arancione, confermando l’intensificarsi della nuova ondata di calore su gran parte del Paese.

Lo riporta leggo.it.