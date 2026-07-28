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Home // Economia // Raccolta pomodoro in Puglia, Gugliotti: “Il prodotto è ottimo, ma le quantità sono inferiori alle attese”

PUGLIA GUGLIOTTI Raccolta pomodoro in Puglia, Gugliotti: “Il prodotto è ottimo, ma le quantità sono inferiori alle attese”

È entrata nel vivo in Puglia la campagna di raccolta del pomodoro da industria, con le prime produzioni che confermano un livello qualitativo elevato

Raccolta pomodoro in Puglia

Raccolta pomodoro in Puglia, Gugliotti: "Il prodotto è ottimo, ma le quantità sono inferiori alle attese” - Fonte Immagine: foodweb.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Economia // Primo piano //

È entrata nel vivo in Puglia la campagna di raccolta del pomodoro da industria, con le prime produzioni che confermano un livello qualitativo elevato, ma anche con alcune difficoltà sul fronte delle rese. A incidere sono soprattutto le condizioni climatiche della primavera e le difficoltà nella preparazione dei terreni, che hanno condizionato lo sviluppo delle colture.

Il monitoraggio di Coldiretti Puglia evidenzia come, nelle zone dove le piogge hanno rallentato le lavorazioni agricole, gli operatori siano stati costretti a intervenire sui terreni in condizioni non ottimali. Questo ha avuto conseguenze sul potenziale produttivo delle piante, con quantità inferiori alle aspettative nonostante un pomodoro di qualità particolarmente elevata.

Le precipitazioni degli ultimi giorni, accompagnate in alcune aree anche dalla grandine, non avrebbero comunque causato danni rilevanti e la raccolta sta proseguendo regolarmente nei principali comprensori produttivi.

“Le prime raccolte ci consegnano un pomodoro di ottima qualità, ma le quantità sono inferiori a quelle attese. Le piogge primaverili hanno reso più complicata la preparazione dei terreni e le successive lavorazioni, condizionando il potenziale produttivo delle colture. Adesso guardiamo con preoccupazione alle alte temperature previste nelle prossime settimane, soprattutto per gli impianti tardivi, dove il caldo potrebbe compromettere il corretto sviluppo dei frutti e ridurre ulteriormente le rese. Gli agricoltori stanno mettendo in campo tutta la loro professionalità, ma il clima è ormai un fattore sempre più determinante”, afferma Roberto Gugliotti, vicepresidente di Coldiretti Foggia.

Sul fronte economico, restano confermati i prezzi stabiliti dagli accordi di filiera, pari a 150 euro a tonnellata per il pomodoro lungo e 140 euro a tonnellata per il pomodoro tondo. Una base considerata importante per garantire maggiore stabilità al settore, anche se l’andamento della campagna dipenderà fortemente dalle condizioni meteorologiche delle prossime settimane.

A destare preoccupazione sono soprattutto le temperature elevate e le nuove ondate di calore previste, che potrebbero colpire in particolare gli impianti più tardivi. Il caldo intenso rischia infatti di compromettere la formazione dei frutti, provocando pomodori meno consistenti e fenomeni di svuotamento interno, con possibili riduzioni delle produzioni per ettaro.

La provincia di Foggia si conferma il principale polo produttivo del pomodoro da industria in Puglia, una filiera strategica per l’economia agricola regionale che coinvolge migliaia di aziende e fornisce materia prima all’industria conserviera italiana.

Coldiretti Puglia continuerà a seguire l’evoluzione della campagna, ribadendo la necessità di tutelare il reddito degli agricoltori e di garantire il giusto riconoscimento al lavoro svolto dalle imprese agricole.

La richiesta è quella di valorizzare il pomodoro pugliese lungo tutta la filiera, assicurando prezzi adeguati ai costi di produzione e una distribuzione equa del valore, soprattutto in una fase in cui i cambiamenti climatici stanno aumentando le difficoltà per il comparto.

Lo riporta puglia.coldiretti.it.

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