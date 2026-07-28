San Severo si prepara a rinnovare completamente il sistema della sosta a pagamento. Il Comune ha avviato la procedura che porterà al noleggio operativo di una nuova generazione di parcometri destinati a sostituire gli attuali dispositivi ormai tecnologicamente superati. L’obiettivo è modernizzare il servizio, migliorare l’esperienza degli automobilisti e garantire una gestione più efficiente delle aree di parcheggio a pagamento distribuite sul territorio cittadino.

La decisione è contenuta nella determinazione adottata dal dirigente dell’Area VI Vigilanza, Controllo e Sicurezza del Territorio, Marco D’Antuoni, che dà il via alla procedura negoziata dopo la conclusione della manifestazione di interesse pubblicata nelle scorse settimane sulla piattaforma telematica “Traspare”. L’intervento comprende non soltanto la fornitura dei nuovi parcometri, ma anche il servizio di assistenza tecnica, manutenzione e lo svuotamento periodico delle casse contenenti gli incassi.

Alla base della scelta dell’amministrazione vi è l’obsolescenza degli attuali parcometri Flowbird Stelio Classic, installati ormai da diversi anni nelle strade cittadine. Gli uffici comunali spiegano che le apparecchiature presentano crescenti difficoltà nella manutenzione, dovute alla scarsa reperibilità dei ricambi, oltre a limiti tecnologici che non consentono più di offrire servizi ormai considerati essenziali dagli utenti. Tra questi figurano i pagamenti elettronici contactless, le carte bancarie di ultima generazione, l’integrazione con le applicazioni per smartphone e i sistemi di monitoraggio remoto.

A rendere inevitabile la sostituzione è stato anche un elemento tecnico decisivo. Flowbird Italia ha infatti comunicato la cessazione definitiva del supporto ai server dei modelli Stelio Classic a partire dal 1° gennaio 2026, circostanza che rende gli apparati non più assistibili e, di fatto, destinati a uscire definitivamente dal mercato. Un tentativo di cedere gli undici parcometri ancora in dotazione non ha prodotto risultati: l’unica società che ha risposto alla manifestazione di interesse ha dichiarato di non essere interessata all’acquisto, ritenendo le apparecchiature non più commercializzabili.

Il nuovo sistema sarà basato su dispositivi Flowbird di ultima generazione, dotati di funzionalità molto più avanzate. Oltre ai pagamenti con carte contactless e sistemi digitali, i nuovi parcometri potranno essere gestiti da remoto attraverso piattaforme telematiche che consentiranno agli operatori comunali di monitorarne il funzionamento in tempo reale, ricevere segnalazioni di eventuali anomalie e aggiornare i software senza interventi diretti sulle macchine. L’amministrazione punta così a ridurre i tempi di fermo e a garantire un servizio più affidabile ai cittadini.

La gara sarà affidata mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici per importi inferiori alle soglie europee. Alla fase successiva sono stati ammessi gli operatori economici che hanno partecipato alla manifestazione di interesse promossa dal Comune. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che consentirà di valutare non soltanto il prezzo ma anche la qualità tecnica delle soluzioni proposte e dei servizi accessori.

Tra gli elementi considerati strategici dall’ente figurano proprio l’assistenza tecnica e il servizio di scassettamento, indispensabili per garantire la continuità della gestione quotidiana della sosta a pagamento. Interventi rapidi in caso di guasti, raccolta degli incassi, manutenzione programmata e monitoraggio costante dei dispositivi sono infatti considerati componenti essenziali del nuovo modello organizzativo scelto dall’amministrazione comunale.

A cura di Giovanna Tambo.