Nuove opportunità di lavoro nella sanità pugliese per rafforzare la rete degli screening oncologici. L’ASL Barletta-Andria-Trani ha pubblicato due avvisi pubblici destinati al reclutamento di personale che sarà impiegato nel progetto regionale di potenziamento delle attività di prevenzione oncologica, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. La comunicazione è stata trasmessa a tutte le aziende sanitarie, agli enti locali e agli Ordini professionali della regione con l’obiettivo di garantire la massima diffusione delle selezioni.

Le procedure rientrano nel progetto PU.4k.2_07, dedicato al “Potenziamento e qualificazione degli screening oncologici mediante la strutturazione di una Control Room regionale”, iniziativa che punta ad aumentare la copertura dei programmi di prevenzione e a rendere più efficiente il sistema organizzativo che coordina gli screening sul territorio pugliese. L’intervento si inserisce nella Priorità 1 del programma nazionale, dedicata al rafforzamento dei servizi sanitari più equi e inclusivi.

Il primo avviso riguarda il conferimento, per titoli, di due incarichi a tempo determinato della durata iniziale di un anno, con possibilità di proroga fino a ulteriori due anni. Le assunzioni sono rivolte alla figura professionale di Operatore Tecnico Specializzato – Autista Soccorritore, personale che sarà impiegato nell’ambito delle attività previste dal progetto regionale di potenziamento degli screening oncologici.

Il secondo bando è invece destinato a personale medico collocato in quiescenza. L’ASL BT intende conferire incarichi di lavoro autonomo a specialisti in Ginecologia e Ostetricia con comprovata esperienza nella colposcopia di screening, da destinare all’Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale “Screening Oncologici”. L’obiettivo è rafforzare l’attività clinica e organizzativa dei programmi di prevenzione, incrementando la capacità di risposta del servizio sanitario regionale.

Entrambi gli avvisi sono stati pubblicati integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 58 del 23 luglio 2026 e resteranno aperti fino al 7 agosto 2026, termine entro il quale gli interessati dovranno presentare la propria candidatura secondo le modalità indicate nei bandi ufficiali.

La nota, firmata dalla direttrice dell’Area Gestione Personale dell’ASL BT, Vincenza Memeo, e dal funzionario amministrativo Rosa Zingaro, è stata inviata ai direttori generali delle aziende sanitarie pugliesi, ai Policlinici universitari, agli IRCCS, alle Province, ai Comuni e agli Ordini dei Medici, proprio per assicurare la più ampia diffusione delle opportunità di reclutamento.

Il progetto rappresenta uno dei tasselli della strategia nazionale per aumentare la partecipazione dei cittadini ai programmi di prevenzione oncologica. Attraverso il rafforzamento del personale e la creazione di una Control Room regionale, la Regione Puglia punta a migliorare il coordinamento delle campagne di screening, ridurre i tempi di presa in carico e ampliare la copertura della popolazione interessata, con particolare attenzione ai territori nei quali l’adesione agli screening è ancora inferiore agli obiettivi fissati dal Servizio sanitario nazionale.

A cura di Michele Solatia.