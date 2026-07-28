Nessun aumento della TARI per le utenze non domestiche. È questo l’esito dell’incontro tra l’Associazione Commercianti di San Giovanni Rotondo e il sindaco Floriana Natale, convocato per fare chiarezza dopo le preoccupazioni emerse nelle ultime settimane su un possibile incremento della tariffa rifiuti a carico delle attività economiche.

A renderlo noto è l’Associazione attraverso una comunicazione firmata dal presidente Damiano Fiore, che esprime apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall’Amministrazione comunale. «Abbiamo accolto con favore l’apertura al dialogo e alla comprensione dei problemi della categoria», si legge nella nota.

Secondo l’Associazione, i timori erano nati in seguito ad alcune comunicazioni diffuse dall’opposizione, nelle quali si ipotizzava un ulteriore aumento della TARI per le utenze non domestiche. Una ricostruzione che, sempre secondo i commercianti, sarebbe stata successivamente smentita nel corso del Consiglio comunale.

Per ottenere chiarimenti, i rappresentanti dell’organizzazione hanno richiesto un incontro urgente con il primo cittadino. «Siamo stati immediatamente ricevuti e rassicurati sul futuro», affermano i commercianti, evidenziando anche la sensibilità dimostrata dal sindaco Floriana Natale, definita «figlia di commercianti» e quindi particolarmente consapevole delle difficoltà che il comparto vive quotidianamente.

L’Associazione sottolinea inoltre che il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza di centrodestra, avrebbe evitato il previsto aumento del 10% della TARI per le attività economiche. Nella nota viene inoltre ricordato che l’organizzazione rappresenta circa 1.500 utenze non domestiche, a fronte di 12.400 utenze domestiche, e che il confronto con l’Amministrazione avrebbe contribuito a scongiurare il rincaro.

Guardando al futuro, i commercianti rilanciano la richiesta di introdurre una tariffazione più equa attraverso l’adozione della TARIP (Tariffa Puntuale), sistema che, secondo l’Associazione, è già previsto nel capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana. L’obiettivo è far sì che il costo del servizio sia commisurato all’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

A sostegno della proposta viene richiamata anche l’esperienza della pandemia, periodo durante il quale la chiusura delle attività commerciali comportò, secondo l’Associazione, una riduzione della produzione di rifiuti pari all’8%, elemento che dimostrerebbe la necessità di una tariffazione maggiormente legata ai conferimenti effettivi.

«È un buon inizio che ci fa sperare in un futuro diverso per le nostre aziende», conclude il presidente Damiano Fiore, ricordando che molti operatori commerciali sono anche titolari di utenze domestiche e contribuiscono regolarmente al pagamento della tariffa. L’Associazione conferma infine l’intenzione di continuare a collaborare con l’Amministrazione comunale, mantenendo alta l’attenzione sulle tematiche che riguardano il tessuto economico della città.