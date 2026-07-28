Torre Alemanna, il 31 luglio torna 'Jazz al tramonto'

Torre Alemanna riapre le sue porte alla musica e alla valorizzazione dei prodotti del territorio con una nuova edizione di “Jazz al tramonto – Apericena in terrazza”. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 luglio alle ore 20.30 presso il Polo Museale di Torre Alemanna, a Borgo Libertà di Cerignola, dove musica jazz, vino rosé e specialità enogastronomiche a chilometro zero accompagneranno una serata dedicata alla cultura e alla socialità.

Dopo il successo delle precedenti iniziative, la terrazza medievale dell’antico insediamento teutonico ospiterà un nuovo evento capace di unire arte, storia, gastronomia e promozione del territorio di Capitanata.

Protagonista musicale della serata sarà l’Antonio Simone Trio, che presenterà lo spettacolo “The songs everyone Knows”, un viaggio attraverso grandi classici del jazz e della musica internazionale. Sul palco Antonio Simone al piano e tastiere, Luciano Pannese al contrabbasso e Marcello Spallucci alla batteria.

L’iniziativa è organizzata dalla società cooperativa Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, che trasformerà la terrazza di Torre Alemanna in un suggestivo spazio all’aperto dove ascoltare musica dal vivo immersi nella storia del monumento.

Ad accompagnare il concerto saranno i sapori della legalità della cooperativa sociale Altereco, realizzati con i prodotti provenienti dai beni confiscati alla criminalità organizzata Terra Aut e Michele Cianci. Un’occasione per conoscere e valorizzare un modello di economia sociale legato alla qualità, alla sostenibilità e al riscatto del territorio.

La serata sarà anche un momento per riscoprire il patrimonio storico e culturale di Torre Alemanna, complesso che affonda le sue origini nell’epoca dei cavalieri teutonici legati alla figura dell’imperatore Federico II e che oggi ospita il Museo delle Ceramiche del XV-XVI secolo.

Tra testimonianze archeologiche, iscrizioni, stemmi cardinalizi e opere d’arte, il Polo Museale continua così a proporsi come luogo di incontro tra memoria, cultura e partecipazione, attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392.9927977 oppure scrivere all’indirizzo email torrealemanna@reteoltre.it.