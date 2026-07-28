FOGGIA – Si avvia verso la conclusione un procedimento amministrativo iniziato oltre vent’anni fa. Il Comune di Foggia ha preso formalmente atto dello stato finale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dalla società Aedilia Costruzioni nell’ambito del Programma Integrato previsto dall’articolo 18 della legge 203 del 1991, uno degli interventi urbanistici più complessi sviluppati sul territorio cittadino.

La determinazione dirigenziale dell’Area Urbanistica rappresenta un passaggio tecnico ma decisivo verso il collaudo definitivo delle infrastrutture realizzate. Il provvedimento recepisce infatti la relazione predisposta dal Responsabile unico del procedimento, che certifica lo stato finale delle urbanizzazioni eseguite nell’ambito del progetto e consente alla Commissione di collaudo di proseguire l’iter conclusivo.

La vicenda amministrativa affonda le proprie radici alla fine degli anni Novanta, quando il programma originariamente previsto per Francavilla Fontana venne rilocalizzato a Foggia attraverso un Accordo di programma sottoscritto tra Regione e Comune. Successivamente, nel dicembre del 2000, fu stipulata la convenzione ministeriale che disciplinava la realizzazione dell’intervento da parte di Aedilia Costruzioni.

Negli anni successivi sono state nominate diverse commissioni di collaudo, la cui attività è proseguita tra sostituzioni di componenti, dimissioni e nuovi incarichi disposti anche dal Ministero delle Infrastrutture. Dopo il completamento delle opere, dichiarato al termine del 2023, il soggetto attuatore ha trasmesso tutta la documentazione tecnica necessaria per avviare il collaudo finale.

A cura di Giovanna Tambo.