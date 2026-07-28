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SAN SEVERO WBC Mediterraneo a San Severo: Michele De Filippo sfida José Jonathan Hernandez

Michele De Filippo torna sul ring l'11 settembre 2026 a San Severo per un appuntamento internazionale di grande prestigio

WBC Mediterraneo a San Severo

WBC Mediterraneo a San Severo: Michele De Filippo sfida José Jonathan Hernandez

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Luglio 2026
Cronaca // Eventi //

Michele De Filippo torna sul ring l’11 settembre 2026 a San Severo per un appuntamento internazionale di grande prestigio. Il pugile sanseverese affronterà il venezuelano con licenza spagnola José Jonathan Hernandez in un match valido per il titolo WBC Mediterraneo dei pesi welter.

Dopo la conferma del titolo italiano nella categoria welter conquistata il 10 ottobre 2025, quando riuscì a superare prima del limite Antonio Licata, De Filippo è pronto a compiere un nuovo passo nella sua crescita sportiva puntando ai vertici del panorama internazionale.

L’evento sarà organizzato dalla Spagnoli Sabbatini Production, con l’obiettivo di riportare il pugile di San Severo sulla strada già percorsa in passato da un altro grande protagonista della boxe locale, Luigi Castiglione, oggi allenatore e componente del suo angolo.

Proprio al Palasport di San Severo, Castiglione ha scritto pagine importanti della sua carriera, disputando e vincendo incontri validi per il titolo mondiale dei pesi Supermosca contro gli atleti sudafricani Abbey Mnisi e Mzukisi Sikali, oltre che contro l’argentino José Humberto Lagos.

Per De Filippo si tratta di una nuova sfida dopo un percorso finora caratterizzato da numeri importanti: 13 vittorie complessive, di cui 8 ottenute prima del limite. La scelta di affrontare Hernandez rappresenta un ulteriore salto di qualità, considerando l’esperienza del pugile venezuelano, autore di 19 incontri disputati con 17 vittorie all’attivo.

Il match di settembre rappresenterà quindi un banco di prova fondamentale per il pugile sanseverese, deciso a proseguire la propria ascesa nel panorama internazionale della boxe.

Lo riporta boxeringweb.net.

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