Zinedine Zidane torna alla guida di una panchina prestigiosa e diventa il nuovo commissario tecnico della nazionale francese. La Federcalcio francese ha ufficializzato l’accordo con l’ex campione dei Bleus, che raccoglie il testimone da Didier Deschamps e apre una nuova era per la squadra campione del mondo nel 2018.

A presentare il nuovo selezionatore è stato il presidente della Federazione francese Philippe Diallo, che ha spiegato come i primi contatti con Zidane siano iniziati nei primi mesi del 2025. Dopo un lungo confronto, le parti hanno raggiunto un’intesa sulla base di un contratto quadriennale. La composizione dello staff tecnico sarà comunicata all’inizio di settembre.

Per Zidane si tratta di un ritorno in panchina dopo cinque anni dall’ultima esperienza alla guida del Real Madrid, club con cui ha conquistato tre Champions League consecutive, due campionati spagnoli e numerosi altri trofei, entrando nella storia del calcio internazionale.

La nomina alla guida della Francia rappresenta un obiettivo inseguito da tempo dall’ex fuoriclasse. Zidane aveva più volte indicato la nazionale come una delle principali ambizioni della sua carriera da allenatore, dopo aver già vestito da protagonista la maglia dei Bleus da calciatore.

Durante la conferenza stampa di presentazione, il nuovo commissario tecnico ha espresso tutta la sua soddisfazione: “È un sogno per me essere qui. Da quando ho smesso di allenare ho ricevuto tante offerte da squadre di club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale. Ho fatto tutto il percorso dalle giovanili ed era l’unica cosa che volevo fare dopo aver lasciato il Real Madrid. Voglio fare in modo che la Francia continui a vincere”.

Zidane ha poi parlato delle sue idee e del suo nuovo ruolo: “È il giorno più bello della mia carriera da allenatore. Lo stile di gioco lo vedrete presto, sono stato un numero 10 e ho giocato molto in Spagna. Sono stato un leader in campo, ora voglio diventarlo da allenatore, grazie alla mia esperienza”.

Il debutto sulla panchina francese è previsto a settembre in Nations League. Il progetto guarda già ai prossimi grandi appuntamenti internazionali, con l’Europeo 2028 e il Mondiale 2030 come obiettivi principali, con l’ambizione di riportare la Francia ai vertici del calcio mondiale.

Lo riporta rainews.it.