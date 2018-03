Di:

Quattro bande musicali per la Festa grande di Manfredonia ultima modifica: da

Manfredonia – “POI la banda arrivò e allora tutto passò”, cantava la celeberrima. Che sarebbe una Festa Patronale senza la banda musicale? Sarebbe priva di un elemento fondamentale, risulterebbe simile ad una minestra sciapita, mancante cioè di sale.Quando senti passare per la strada la banda, al ritmo di una di quelle marcette scacciapensieri, è un momento di intima felicità, ci si dimentica di tutto, ti rendi conto che è festa. E quale migliore occasione di quella della Festa Patronale per inondare la città delle note di una banda? E per affermare che è la Festa grande, il Comitato organizzatore dei festeggiamenti in onore della diletta Patrona Maria SS. di Siponto, ne ha scritturato non una, bensì quatto e di acclarato spessore artistico.dagli appassionati di musica per molti dei quali la Festa Patronale è l’unica, o una delle poche, occasioni per ascoltare della buona musica classica.si alterneranno per le vie della città, ma soprattutto nei concerti, del matinèe in Piazza del Popolo e della sera in Piazza Giovanni XXIII o nel chiostro di Palazzo San Domenico, sede del Municipio.: il Concerto Bandistico Città di Manfredonia diretto dal maestro concertatore Giovanni Esposto (, Piazza Giovanni XXIII, ore 22) che per l’esecuzione di alcune arie tratte da note opere liriche si avvarrà della interpretazione del soprano Immacolata Riccardi; il Premiato Gran Concerto Bandistico Città di Racale, diretto dal maestro concertatore Grazia Donateo (, ore 10,30 Piazza del Popolo e ore 20 Chiostro San Domenico); la Grande Orchestra di fiati “G: Ligonzio” Città di Conversano, diretto dal maestro concertatore Angelo Schirinzi (, ore 11 Piazza del Popolo, ore 20,30 Chiostro San Domenico); il Premiato Gran Concerto Bandistico “G. Piantoni” Città di Conversano diretto dal maestro concertatore Vincenzo Cammarano (, ore 10,30 Piazza del Popolo, ore 21 Chiostro San Domenico).Una sorta di festival di bande. “Sì – conferma il Presidente del Comitato Festa Patronale,– : non capita spesso avere tutte insieme tante bande e tutte di grande prestigio, espressioni della cultura musicale italiana. I concerti bandistici costituiscono uno dei riferimenti caratteristici della festa popolare che riescono a combinare tradizione e modernità e dunque a rendere più completa e attraente la festa della città”.Da qualche anno non vengono istallate le imponenti e per tanti versi romantiche “casse armoniche” ove trovavano posto le bande per le loro performance. Venivano innalzate in Piazza Duomo (in qualche edizione ce ne sono state anche due) e facevano parte dell’addobbo della festa. Dal punto di vista delle esecuzioni musicali non era certamente l’optimum per via dei rumori vari che interferivano nella piazza. Sono state perciò abolite, i concerti trasferiti nel chiostro del Municipio per consentire alle bande la necessaria concentrazione nelle esecuzioni, agli spettatori un miglior ascolto.“La storia della Festa Patronale di Manfredonia – annota il Sindaco,– ha una speciale colonna sonora costituita dalle musiche delle bande che si sono avvicendate nelle strade e nelle piazze di Manfredonia nelle diverse feste della Madonna. Una presenza emblematica che coniuga cultura, fede e tradizione e rilancia ad ogni occasione il sentimento di una popolazione che guarda al futuro facendo tesoro del passato”.(A cura Ufficio Stampa del Comune di Manfredonia)