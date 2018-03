Gestione esercizio 2014, Comune Manfredonia liquida 19.286,38 euro ad Agenzia Turismo

Di:

Manfredonia. CON recente determina dirigenziale del Comune di Manfredonia è stato determinato di liquidare in favore dell’Agenzia del Turismo per la promozione del territorio – Società Consortile a

Responsabilità Limitata avente sede legale e fiscale in Manfredonia, Piazza del Popolo n. 8, la somma di € 19.286,38 a titolo di contributo in conto esercizio in ragione della quota societaria di partecipazione del 51% per reintegro costi di gestione esercizio 2014, giusta art. 9 comma 6 dello Statuto vigente.

La spesa risulta regolarmente impegnata al cap. PEG 4040 del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 giusta determinazione n. 894 del 14/07/2016.

allegato

2016_1011

