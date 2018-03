Comune Monte Sant’Angelo, ipotesi cambio nei Capi Settore

Di:

Foggia, lunedì 28 agosto 2017. “MANOVRE in corso” nel Comune di Monte Sant’Angelo? Da raccolta dati, alcuni Capi Settore potrebbero essere presto sostituiti. L’ufficialità non è ancora arrivata. Contattato a riguardo il sindaco di Monte. Si attendono risposte.

Secondo quanto è dato a sapere, e dopo il cambio di guardia del Segretario Generale dott. Pietro D’Onofrio con il dott. Giacomo Scalzulli, Segretario comunale a San Giovanni Rotondo che rimane comune capofila, e che sarà presente presumibilmente per due giorni a settimana, il comando della Polizia Municipale di Monte Sant’Angelo dal S. Ten. Antonio Lombardi dovrebbe passare al S. Ten. Michele Lauriola. Altra notizia emersa è la possibilità che il Capo Settore Arch. Giampiero Bisceglia lasci le redini nelle mani dell’ing. Domenico Trotta, proveniente da Mattinata.

Tra questi cambi si dovrebbe inserire quello dell’attuale Capo Settore Rag. Domenico Rignanese (detto Mimmo), che, da voci vicine all’ambiente, potrebbe essere sostituito con una giovane dirigente esterna che lavorerebbe per tre giorni a settimana nel Comune angiolino. Una notizia che ha generato umori diversi e che solo il diretto interessato, contrariamente al sindaco che interpellato non ha risposto, ha fornito responso «Questa notizia non sta né in cielo né in terra e non so dar atto in tal senso. So che stanno ragionando, lavorando su queste decisioni» ha detto Rignanese. Con “…stanno ragionando…” il dubbio c’è, come pure una certezza sulla permanenza di Rignanese. Difatti nello scenario tecnico del comune si potrebbe prefigurare che Rignanese mantenga la carica ma cedendo quella per gli Affari Generali.

Ricordando come il nuovo Prefetto di Foggia è il dott. Massimo Mariani, lo stesso che insediò la commissione di accesso agli atti che determinò lo scioglimento dell’ente montanaro, si precisa che in due anni di commissariamento i tre Commissari Straordinari Prefettizi – con il dott. Andrea Cantadori in prima fila, secondo i poteri conferiti e quanto potevano fare per fugare sospetti e dar luogo a ciò che la commissione antimafia avrebbe ipotizzato -, anche la parte tecnica e amministrativa poteva essere rivista. Invece a casa sono andati solo gli amministratori politici, tutti per esser chiari, anche alcuni di quelli che oggi sono parte di quella del governo cittadino. Ma chi ne sta pagando le conseguenze, legali, fisiche, morali, d’immagine, di onorabilità, di credibilità, con familiari al seguito, è chi è stato definito dalla legge come “incandidabile”. Inoltre, come qualcuno e qualcosa continua a dire che il già Sindaco di Iasio avrebbe ricevuto «forti pressioni» non si spiega come mai queste pressioni non abbiamo generato azioni legali detentive o similari. A dirlo, in una lettera pubblicata dal “Il Mattino di Foggia” a pagina 4 e 5 il 10 agosto 2017, è stato l’attuale Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. L’invito che la stampa fa a d’Arienzo è che sa qualcosa che nessuno conosce, parli e la legge farà il suo corso.

Sia chiaro che a Monte nessuno degli ex amministratori è stato incriminato e con loro chi era ed è tuttora parte della tecnostruttura e uffici comunali. Questo è un dato importante che deve far riflettere chi con la legge ha potere sulle vite delle persone. Difatti chi lavorava in Comune, ci lavora, Capi Settore in primis. Vuol dire che nulla per attestare pressioni e infiltrazioni mafiose è stato trovato dagli inquirenti. Questo perché non c’erano e non ci sono. L’invito a qualcuno è di leggersi bene le carte, non di dire e scrivere cose, forse dettate, senza aver contezza dei fatti, delle vicende, degli atti e delle leggi vigenti. Ne va il buon nome delle persone e di Monte Sant’Angelo e chi vi abita, chi ci lavora, chi è montanaro.

Chiosando è giusto far conoscere a tutti ciò che il dott. Pietro D’Onofrio, Segretario Generale uscente del Comune di Monte Sant’Angelo, ha detto riportandolo scritto su una pagina di facebook «Da quando svolgo questa attività è l’attestato di stima più importante! Vi ringrazio delle parole spese sul mio conto!!!!un abbraccio a Tutti di cuore!!!», un attestato avuto solo dagli ex amministratori del comune montanaro.

(A cura di Nico Baratta, Foggia 28.08.2017)