Angelo Salvemini “Italo Magno si ravvede e salva Riccardi”

Manfredonia, 28 agosto 2018. ”Ieri si è tenuta la seconda seduta consiliare avente ad oggetto la trattazione dello scottante tema “equilibri di bilancio”. Qualche istante prima dell’inizio della seduta il vicepresidente del Consilio, che avrebbe fatto le funzioni del presidente, Italo Magno, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica facendo, così, presidiare il consigliere più anziano (di maggioranza) Damiano D’Ambrosio. La scelta del professore era motivata dalle continue violazioni di leggi e regolamenti perpetrate dalla maggioranza dall’inizio della legislatura. E,

cos’, per non sentirsi coinvolto sia sul piano polito che morale, il nominato professore si è visto costretto a rassegnare le dimissioni (tanto scriveva nel suo comunicato).

Nulla di più curioso.

Invero, il consigliere Magno ha avuto la possibilità di porre fine a quelle paventate violazioni presenziando l’assise comunale. E, invece, cosa ha fatto, ha rinunciato alla carica. Non sarà forse stata colpa del consigliere Salvemini, il quale, qualche ora prima del consiglio ha inviato un invito/diffida all’apertura della seduta in aggiornamento? Sostanzialmente, il cons. Angelo Salvemini aveva evidenziato che, in occasione della seduta consiliare del 7 agosto 2018, l’allora presidente facente funzioni, Grazia Campo, aveva rinviato (sbagliando) la seduta in aggiornamento mentre con la comunicazione successiva datata 8 agosto 2018, aveva avvisato i consiglieri che quella del 27 agosto sarebbe stata una seduta di seconda convocazione senza, però, giammai correggere l’errore

commesso in sede di rinvio.

Invero, la presidente Campo, o chi per essa, avrebbe dovuto dare atto dell’errore commesso in sede di rinvio della seduta del 7 agosto e, conseguentemente, avrebbe dovuto correggerlo, magari approfittando della comunicazione obbligatoria fatta a tutti i consiglieri per notiziarli della seconda convocazione, per avvisarli anche della correzione. Poichè ciò non è stato fatto, ad avviso del cons. Salvemini la seduta del 27 agosto si sarebbe dovuta considerare seduta di aggiornamento. Questo avrebbe implicato, per il sindaco Riccardi, il recupero del consenso dei consiglieri di maggioranza dissidenti, atteso che il quorun per la validità della seduta sarebbe rimasto immutato a 13. Il gioco sarebbe stato facile se a presenziare il consiglio vi fosse rimasto il cons. Italo Magno, il quale, in qualità di oppositore avrebbe potuto condividere il pensiero del collega di opposizione Salvemini e non validare la seduta per mancanza del numero legale.

All’uopo si evidenzia che la maggioranza, nella seduta del 27 agosto u.s., non avrebbe avuto i numeri per votare l’accapo sugli equilibri di bilancio tant’è vero che l’ulteriore consiglio convocato, sempre per lo stesso giorno, in prima convocazione, per discutere altri provvedimenti come il “piano casa”, è stato sciolto per mancanza del numero legale (erano in 12) Per utilizzare una metafora, il cons. Salvemini ha messo il coltello dalla parte del manico nella mani di Magno ma questi, stranamente, ha desistito dalla dazione del colpo di grazia, salvando, di fatto, il nemico. Sono queste le mostruosità che devono far riflettere. Allorquando è la stessa minoranza (parte di essa) a fare da spalla all’amministrazione in palese difficoltà, è chiaro che ogni sforzo praticato dai temerari come il cons. Angelo Salvemini, pur tecnicamente valido, sarà sempre e comunque vanificato. ma ciò non basterà a scoraggiare lo scrivente, il quale ribadisce il proprio impegno quale fermo oppositore dell’amministrazione Riccardi”.

A cura del consigliere Angelo Salvemini,

Manfredonia 28 agosto 2018

