Manfredonia, 28 agosto 2018. Si è svolto ieri, 27 agosto, il Consiglio comunale, presieduto dal consigliere Damiano D’Ambrosio, che vedeva all’ordine del giorno:

-l’elezione del Presidente del Consiglio comunale;

-misure urgenti e straordinarie per il sostegno dell’attività edilizia del patrimonio residenziale;

-zona omogenea B34 Siponto- variante puntuale al PRG con compensazione aree- Adozione.

Presente anche il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone del Dott. Pietro Gianfriddo- Presidente;

-Dott. Giuseppe Toma- Revisore;

-Dott. Mario Alfonso Gentile- Revisore.

A pochi minuti dall’inizio del Consiglio, giungono a sorpresa le dimissioni da vicepresidente del Consiglio comunale di Italo Magno che poco dopo leggerà: “Tre anni fa accettai la carica di vicepresidente del Consiglio comunale che ho cercato di portare avanti con spirito costruttivo ed imparzialità…negli ultimi tempi, ancor più di prima, nel nostro Comune, si assiste a continue violazioni di norme e regolamenti. Perciò, per non essere coinvolto sul piano politico e morale in simili atti, ritengo necessario rassegnare le mie dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio, anche per poter contrastare al meglio da consigliere questa consuetudine all’illegalità…”.

Le forti affermazioni di Magno hanno visto il susseguirsi di brusii, primo fra tutti Antonio Prencipe, ex Presidente del Consiglio comunale: “In seguito alle parole di Magno relative alle sue dimissioni, ci tengo a sottolineare che mai nel mio ruolo di Presidente del Consiglio comunale di Manfredonia ho commesso atti illegali; inoltre io mi sento tutelato dal fare dei consiglieri, anche dell’opposizione, che sono sicuro non abbiano mai posto in essere atti contrari alla legge”.

Prima ancora di cominciare la discussione dei punti del giorno c’è l’intervento del consigliere di opposizione Angelo Salvemini: “Chiedo al Presidente del Consiglio D’Ambrosio di chiarire il dubbio relativo alla natura di questo consiglio e cioè se si tratti di una seduta di aggiornamento, come affermato dalla consigliera Campo nell’ultima sessione del 7 agosto, o se si tratti di seduta in seconda convocazione come invece io credo. Inoltre, il punto relativo all’elezione del Presidente del Consiglio non vedo come possa essere discusso contemporaneamente in una seduta in aggiornamento ed in seconda convocazione. Per questo chiedo che la seduta venga invalidata in presenza di un errore materiale non corretto per tempo”.

Questi i dubbi sollevati dal consigliere Salvemini a cui, statuto alla mano, ha risposto il segretario generale Matteo Ognissanti: “La seduta di cui parla Salvemini era andata deserta per mancanza del numero legale, così come dichiarato dalla consigliera Campo; mancando quindi il quorum necessario quella stessa seduta non poteva mai essere in aggiornamento ma i punti in questione dovranno essere trattati, come oggi avviene, in seconda convocazione. L’errore materiale di cui parla l’assessore Salvemini pur esistendo non può inficiare nella sostanza la legittimità della seduta di oggi”.

Ulteriore questione sollevata dal consigliere M5S Massimiliano Ritucci, per cui è chiesto l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, è relativa alla presenza o meno di un parere sugli equilibri di bilancio comunale con specifico riguardo alla società partecipata ASE.

“Non ci sono, stando al 31 luglio 2018, i documenti necessari per emettere un parere”, ha replicato il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Pietro Gianfriddo.

Ritucci ha dunque incalzato: “Stando a quello che è stato appena affermato dal dott. Gianfriddo il provvedimento di cui si dovrebbe discutere è basato su di parere che non c’è ed è questa l’illegalità di cui parlava prima Italo Magno…ancora una volta si procede in direzione contraria alla legge”.

Di risposta il consigliere di maggioranza Arturo Gelsomino: “Prendo atto di quanto detto dal dott. Gianfriddo ma mi chiedo anche come mai la relazione economico-fiananziaria della società partecipata ASE datata aprile 2018 non sia mai stata trasferita al controllo analogo del nostro Comune, di cui i revisori del Collegio dei Conti fanno parte? E perché il Collegio dei Revisori dei Conti non hanno mai richiesto questa relazione all’ASE esistente nell’aprile 2018? A questo aggiungo che l’amministratore unico ASE, insediatosi agli inizi di maggio chiese in data 27 giugno 2018 ai Revisori di emettere il loro parere in un secondo momento, per avere il giusto tempo di insediamento e di controllo della situazione ASE”.

Libera Maria Ciociola