Festa patronale, apertura straordinaria Parco archeologico di Siponto

In occasione della festa patronale di Manfredonia in onore della Madonna, il Parco Archeologico Santa Maria di Siponto ha inserito la festa nel proprio programma di valorizzazione 2018 aprendo eccezionalmente il Parco oltre il consueto orario di visite.

Per consentire ai visitatori di ammirare il luogo dove un tempo era custodita l’icona della Santissima Vergine, attualmente visibile in copia all’interno della Cripta, il Parco archeologico di Siponto resterà aperto in via straordinaria e con ingresso gratuito durante i giorni dal 29 al 31 agosto, sino alle ore 00:30 con ultimo ingresso alle ore 00:00.

