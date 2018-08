Festa patronale Manfredonia, il programma del 29 agosto 2018

Di:

Manfredonia, 28 agosto 2018. E’ la Banda musicale “Città di Manfredonia” a scandire i ritmi della giornata che precede i solenni festeggiamenti religiosi in onore di Maria Santissima di Siponto. Domani, 29 agosto, infatti, come da programma predisposto dall’Agenzia del Turismo e dal Comitato Festa Patronale, la Banda diretta dal M° concertatore Giovanni Esposto, oltre al tradizionale e gioioso giro per le vie della città (alle 8.30 ed alle 18.30), si esibirà nel Matinèe in Piazza del Popolo (ore 11.30) e nel Gran Concerto serale nel Chiostro del Comune (ore 21.30) accompagnati dai cantanti lirici Rosalia Granatiero (soprano) e Andrea Nenna (tenore).

Il Matinèe è suddiviso in due tempi con l’esecuzione dei seguenti brani: Marcia Sinfonica – Fascino Esotico (G. Mascolo), Dal Nabucco coro “Va’ Pensiero” (G. Verdi), Gazza Ladra “Sinfonia” (G. Rossini), Suite n.2 Gran Waltz (D. Shostakovic) e La Vedova Allegra “ Fantasia” ( F. Lehàr).

Il ricco Gran Concerto serale svaria nel tempo e negli stili musicali. Nel primo tempo la Banda “Città di Manfredonia” eseguirà Marcia Sinfonica: Monte Viglio (G.Piacente), dalla Tosca “ Lucevan le stelle” (G.Puccini) canta il tenore Nenna, dalla NORMA “Sinfonia” e “Casta Diva” (V.Bellini) canta il Soprano Granatiero , dalla Carmen “Overture” (G.Bizet), dal Barbiere di Siviglia “Largo al Factotum”- Figaro- ( G.Rossini) canta il tenore Nenna, dalla Cavalleria Rusticana: Preludio, Introduzione, Preghiera e “Inneggiamo al Signor” (P. Mascagni) canta il soprano Granatiero, dall’ Orfeo all’ Inferno “Can Can” (J. Offembach), dalla Traviata “Preludio” e “Libiam dai lieti calici” (G. Verdi) cantano il soprano Granatiero ed il tenore Nenna, dalla Turandot “Nessun dorma” e “Gran Finale” (G. Puccini) cantano il tenore Nenna ed il soprano Granatiero.

Altrettanto cospicuo e variegato il secondo tempo del Concerto: Con te partirà di A. Bocelli canta il tenore Nenna, “Non ti scordar di me” (arr. per banda del prof. G. Gelsomino) canta il soprano Granatiero, “Caruso” (arr. per banda del M° G. Esposto) canta il tenore Nenna, ”Tu che m’hai preso il cor” (arr. per banda del prof. G. Gelsomino), “Una vita in vacanza” (arr. per banda del M° G. Esposto), “grande amore” (arr. per banda del M°G.Esposto) cantano il soprano Granatiero ed il tenore Nenna, Classici napoletani “Core n’grato” –“ Funiculi’ Funicula’” (arr. per banda del M° G . Esposto cantano il soprano Granatiero ed il tenore Nenna, Gran Finale “Fantasia Napoletana”.

Ma, la serata propone anche altri due appuntamenti “La Notte Bianca dei Bambini” (dalle 19 nel centro storico a cura della Pro Loco di Manfredonia) e lo spettacolo “Riprendiamo la città” (dalle 21 in Piazza Papa Giovanni XXIII a cura dell’Associazione Manfredonia Futura).

Per i più piccini e le famiglie una serata completamente piena di sorrisi e animata da artisti di strada, trampolieri, giocolieri, truccatrici, modella-palloncini, clown, mangiafuoco, sbandieratori e tamburini con tanta musica, giochi e fantasia.

Lo start dell’evento alle ore 19 in Larghetto dei Celestini, dove i bambini inizieranno il percorso truccati da veri supereroi, a seguire la gran parata degli artisti di strada lungo Corso Manfredi con un esibizione itinerante che terrà tutti con il fiato sospeso. Alle ore 19,30 in Piazza del Popolo inizieranno le attività legate all’arte circense con animazione a cura dell’associazione Piccoli per sempre di Manfredonia, mentre alle ore 20,30 in Piazzetta Mercato, i bambini assisteranno ad un esibizione di sbandieratori e tamburini che faranno da cornice ad un audace mangiafuoco. Alle ore 21,30 presso la Villa Comunale spettacolo del “cerchio di fuoco” a cura dell’associazione “I Fieramosca” di Barletta. Alle ore 23,30 in Piazza del Popolo, un rendez vous di tutti gli artisti coinvolti nella magica notte bianca per il Gran Spettacolo Finale. Il programma prevede anche visite guidate, a partire dalle ore 17,00, alla scoperta del centro storico della Città con i suoi monumenti, le chiese, i Musei, i cortili e palazzi storici visitabili con le guide turistiche che porteranno in giro gli ospiti, desiderosi di conoscere le bellezze naturali e architettoniche di Manfredonia.

Invece, la serata spettacolo “Riprendiamo la città” è un omaggio che l’Associazione “Manfredonia Futura” vuol rendere ai partecipanti al concorso fotografico e mostrare alla cittadinanza tutta le idee che più hanno colpito la commissione giudicatrice. Per l’occasione si esibiranno le cantanti Gianna Attanasio, Giusy Salcuni e Simona Santoro. Con volteggi e pièce tersicoree si esibiranno i ballerini della Art Ballet-Dance Studio- di Lucrezia Trotta, della Mary J Style di Mariagrazia Gramazio e Stefano Monaco, della Playa del Niño di Nino Centra e Milena Venturi, della Scuola di danza Etoile direttrice Carmela D’Apolito e della Scuola My Dance di Rita Vaccarella. Non mancherà un momento teatrale animato dagli attori della compagnia teatrale di “Si riprende a volare” Gianni Fatone e Carmen Sovereto. La realizzazione della programmazione artistica a cura di Salvatore Ciani. Madrina e presentatrice della serata sarà Annarita Granatiero.

La giornata, come da tradizione, si aprirà lo con sparo di mortaretti (ore 8).

