Gino Lisa. Avviate le procedure per gli espropri su 11 ettari

Da ieri mattina si discute di allungamento della pista del Gino Lisa direttamente sul po­sto. Sono arrivati i geometri di Aeroporti di Puglia, si entra nella fase più squisitamente tecnica che comincia con gli espropri dei suoli per 11 ettari sul lato Nord dell’aeroporto in via Castelluccio. Si comincia con le lettere ai proprietari delle aree da espropriare, qua­si una notifica formale di mi­sure già adottate: con il via libera della conferenza di servizi, infat­ti, le ruspe po­trebbero già entrare in azione tra po­chi giorni. E comunque il piano di esproprio do­vrebbe essere esecutivo nei gi­ro di un mese, ora spazio alle procedure amministrative.

