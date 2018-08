Gisella Naturale “I segni di un clima alterato li sentiamo sulla nostra pelle”

Di:

La frequenza delle precipitazioni intense di questi ultimi anni stanno causando disastri in ogni area d’Italia. I segni di un clima alterato li sentiamo sulla nostra pelle.

Ciò che è accaduto domenica in buona parte del Gargano ha prodotto ingenti danni all’agricoltura, alla viabilità su strade e ferrovia, campeggi evacuati e strutture turistiche malconce, cantine e pianterreni allagati, tanto da far intervenire la protezione civile. L’area più colpita riguarda la zona alta del Gargano. Violenti piogge e grandine da creare un muro impenetrabile alla visibilità.

Tra i comuni maggiormente interessati Rodi Garganico, con 160mm di pioggia in 20 minuti. Strade trasformate in torrenti e turisti che soggiornavano nei camping trasferiti provvisoriamente in strutture alternative.

Vi sono tutte le condizioni affinché i Comuni, la Regione e la protezione civile si adoperino immediatamente per avviare le verifiche tecniche sui danni subiti da questi territori in modo che possa essere riconosciuto lo stato di eccezionali avversità atmosferiche e si cominci nel più breve tempo possibile a fornire aiuti e sostegno economico.

Nella qualità di membro della commissione agricoltura al Senato sono a fianco delle popolazioni delle zone interessate dal nubifragio, degli agricoltori e delle strutture turistico-alberghiere. Sono, altresì, a disposizione dei sindaci dei comuni coinvolti per recepire le loro istanze e portarle all’attenzione del Ministero dell’agricoltura affinché possa essere a breve adottato il decreto di calamità per eventi atmosferici eccezionali.

A cura dell’onorevole del M5S, Gisella Naturale