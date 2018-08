Di:

Foggia. ”Dopo la bomba d’acqua sul Gargano, l’attivista Grazia Manna riaccende i fari sulla bomba ecologica di Giardinetto. Da oltre vent’anni gli abitanti dei Comuni che si affacciano sulla valle del Sannoro sono condannati a convivere con circa 300 mila tonnellate di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi depositati ed interrati: nei capannoni (18 mila mq.) e sotto i piazzali dell’ex laterificio di Giardinetto di proprieta’ Fantini di Lucera. Alla fine degli anni 90 del secolo scorso. A dare l’allarme, dopo le bombe d’acqua che hanno messo in ginocchio il Gargano, ancora una volta è l’attivista 5 stelle di Troia Grazia Manna.

E’ l’eredita’ lasciata a migliaia di cittadini dall’ex capogruppo di Forza Italia alla Provincia di Foggia ing. Francesco Paolo Fantini, gia’ potente Presidente della Confindustria Di Foggia.

Come riportato dai Giudici lucerini nelle varie audizioni parlamentari, come le 3 scimiette, gli organi preposti ai controlli fecero finta di non vedere circa 100 mila tir che in pochi anni depositarono rifiuti provenienti da ogni parte del mondo e d’Italia.

Centrosinistra e centrodestra, nonostante esposti e richieste di interventi degli abitanti di Giardinetto, degli ambientalisti di Foggia e di Troia si vergognarono di intervenire contro il potente ing. Fantini. In questi ultimi vent’anni varie bombe d’acqua hanno colpito varie aree della nostra Capitanata, cosa accadrebbe se malauguratamente un tale sinistro evento dovesse scaricare un fiume d’acqua su Monte Calvello che sovrasta la discarica di Giardietto e l’adiacente torrente Sannoro che per mezzo del fiume Candelaro immette le sue acque nel Golfo Di Manfredonia?

Coloro che sono deputati ad intervenire lo facciano in tempi rapidi per non dover ripetere, ancora una volta, “si poteva evitare”!

(Nota stampa)