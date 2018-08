Italo Magno “A proposito di uno sproposito: Angelo Salvemini”

Di:

Manfredonia, 28 agosto 2018. ”In tempo di raffreddori anche le pulci hanno la tosse. Le mie dimissioni sono state approvate dal direttivo dall’Associazione Manfredonia Nuova il 17 agosto scorso, per le gravi violazioni legislative e regolamentari dell’Amministrazione in carica. Le ho rese pubbliche solo quando ho potuto farle via Pec, al mio ritorno da Zurigo, che è avvenuto alle ore 14,30 del 27 scorso.

Se fossi stato io Presidente dell’ultimo Consiglio, non “di opposizione” ma di tutti, avrei respinto le obiezioni risibili elevate dal consigliere Salvemini, come fatto da D’ambrosio.

Per fare davvero la lotta a quest’Amministrazione senza scrupoli, non servono i giochetti dei dilettanti allo sbaraglio, ma l’intelligenza e la perseveranza. E speriamo almeno che il vispo consigliere non cambi nuovamente posto”.

Prof. Italo Magno,

Manfredonia, 28 agosto 2018