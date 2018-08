Licenziamenti Conad a San Severo. Chiesto consiglio monotematico

Di:

San Severo. Una richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale monotematico in adunanza aperta per discutere dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo di ben 33 dipendenti del Centro Commerciale CONAD di Via Zannotti gestito dalla Sogiper srl.

E’ quanto hanno chiesto, su indirizzo del Sindaco avv. Francesco Miglio, al Presidente del Consiglio Comunale Maria Anna Bocola sei consiglieri della maggioranza che governa Palazzo di Città – Arcangela De Vivo, Sandra Cafora, Annalisa Tardio, Maurizio Spina, Antonio Bubba, Antonio Stornelli, – chiedendo che all’assise consiliare possano partecipare anche tutte le istituzioni e le parti sociali, oltre che naturalmente i vertici dell’azienda ed i lavoratori tutti.

“Già nel 2017 – dicono i c.c. – la società aveva evitato il licenziamento collettivo del propri dipendenti mediante la sottoscrizione di un accordo sindacale volto all’adozione di un contratto di solidarietà con scadenza 30 settembre 2018, al fine di superare il periodo di crisi. La questione, ovviamente, riveste carattere di massima gravità ed urgenza, pertanto riteniamo doveroso l’intervento di tutte le istituzioni al fine di individuare la soluzione più opportuna ed evitare il paventato licenziamento”.