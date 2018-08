Magno “Dimissioni da Vice presidente del Consiglio comunale”

Di:

”Ai Sigg. Consiglieri

– Al Sig. Segretario Generale

del Comune di Manfredonia

e p.c.

Al Sig. Prefetto di Foggia

OGGETTO: dimissioni dalla carica di vice-presidente.

Signori Consiglieri,

tre anni fa accettai di buon grado la carica di vice-presidente del Consiglio Comunale, che ho cercato di portare avanti con spirito costruttivo ed imparzialità, pensando che il mio apporto potesse servire al bene della città.

Dopo tre anni, registro che mai nessuna richiesta o sollecitazione della minoranza consiliare, è stata presa in considerazione, anzi esse hanno ricevuto quasi sempre, come risposta, una infastidita sufficienza. A questo si aggiunga che negli ultimi tempi, ancor più di prima, nel nostro Comune si assiste a continue violazioni di norme e regolamenti, mentre vengono tenuti in non cale, a volte dispregio, i rilievi e le indicazioni degli Uffici di Controllo.

Perciò, per non essere coinvolto sul piano politico e morale in simili atti, ritengo necessario rassegnare le mie dimissioni dalla carica di vice-presidente del Consiglio, anche al fine di poter contrastare con più forza, in qualità di semplice consigliere comunale, questa consuetudine all’illegalià, che ha già avuto ed ha conseguenze gravissime per tutta la città”.

Manfredonia, 27 agosto 2018

Prof. Italo Magno

Vice Presidente del Consiglio

Comune di Manfredonia