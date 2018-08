Maltempo Gargano. di Gioia “Verificheremo danni”

Di:

Foggia. All’indomani della grave ondata di maltempo che ha colpito il Gargano con piogge violente, raffiche di vento e grandinate eccezionali, l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, fa sapere che “la Regione, così come per le aree del tarantino, avvierà sin da subito i controlli sul campo. La viabilità è stata gravemente compromessa e le campagne sono allagate: verificheremo il tenore dei danni per una richiesta di declaratoria dello stato di calamità. Siamo in contatto con i Comuni e le Associazioni di categoria che monitorano costantemente il territorio. Non appena l’allerta meteo sarà rientrata avremo un quadro dettagliato dei danneggiamenti ai campi, alle produzioni e alle strutture agricole”.